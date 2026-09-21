CASIO Back to Routine: 5 orologi per settembre tra vintage e classico

Con settembre torna la voglia di ripartire tra nuove sfide, lezioni e riunioni, e CASIO propone una selezione di cinque segnatempo pensati per accompagnare il ritorno alla routine con il giusto equilibrio tra design, funzionalità e personalità.

A140 e LA670: l’estetica digitale retrò

L’A140 porta linee morbide, proporzioni equilibrate e il caratteristico bracciale in acciaio, richiamando l’estetica digitale che ha reso iconico il brand. Il LA670 reinterpreta lo stesso linguaggio con finiture metalliche e quadrante specchiato, offrendo una brillantezza compatta ideale per chi cerca un accessorio dal carattere deciso. Due modelli pensati per dare un tocco distintivo anche ai look più quotidiani, senza rinunciare alla riconoscibilità del design CASIO.

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UTP-1302PD e MTP-B215: essenzialità e versatilità

Per chi predilige un’estetica più sobria, UTP-1302PD propone un design analogico versatile disponibile in una palette che alterna tonalità classiche a nuance contemporanee come baby blue, verde menta e giallo burro, colori pensati per personalizzare l’accessorio senza stravolgerne la funzionalità quotidiana.

Il modello più classico e raffinato della selezione è MTP-B215, qui proposto in versione silver con bracciale in acciaio e quadrante chiaro. La cassa rettangolare conferisce un profilo contemporaneo e versatile, adatto sia alla quotidianità che ai contesti più formali, un dettaglio che estende l’utilizzo dell’orologio oltre il semplice contesto casual.

LTP-B150L-7B1: eleganza sofisticata con autonomia di tre anni

A completare la selezione, LTP-B150L-7B1 porta un’eleganza più delicata nel Back to Routine. La cassa squadrata in acciaio inossidabile, il quadrante chiaro con indici a numeri romani e il cinturino in vera pelle nera definiscono un’estetica essenziale ma raffinata, capace di adattarsi con naturalezza a diverse occasioni, dal contesto lavorativo a quello più formale.

Sul piano tecnico, il modello pesa soli 25 grammi, monta un vetro minerale e integra una batteria con autonomia di circa tre anni, un dettaglio pratico che riduce la necessità di sostituzioni frequenti, mantenendo l’orologio sempre pronto all’uso senza manutenzione ricorrente. Cinque modelli, cinque personalità distinte, pensati per accompagnare ogni nuovo inizio della stagione autunnale. Gli orologi sono acquistabili sul sito ufficiale CASIO, presso rivenditori selezionati e all’interno dello store G-SHOCK di Milano.

Fonte: TecnoAndroid