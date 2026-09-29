Samsung Galaxy S27 Ultra, nuovo render e info sulle fotocamere

Samsung starebbe preparando un cambiamento piuttosto evidente per il retro di Galaxy S27 Ultra, con un nuovo schema delle fotocamere che si allontana da quello visto sulle ultime generazioni della gamma. Le voci raccolte finora dalla catena di fornitura e dai produttori di accessori puntano tutte nella stessa direzione, cioè un’ampia isola fotografica posteriore. Alcuni aspetti legati alla posizione dei singoli elementi, però, erano ancora avvolti da una certa confusione, e proprio su questo punto arriva adesso qualche indicazione più chiara.

A provare a fare ordine è un nuovo render non ufficiale condiviso da OnLeaks, uno dei nomi più seguiti quando si parla di anticipazioni sugli smartphone. Il modulo mostrato presenterebbe due grandi aperture circolari affiancate da un elemento verticale più allungato, una sorta di colonna che al suo interno ospiterebbe diversi componenti. Rispetto alle prime ricostruzioni la differenza principale sta tutta qui, nella disposizione di questa porzione del retro che fino a poco tempo fa appariva in modo diverso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come cambia la disposizione di fotocamere e sensori

Credits: TecnoAndroid

Osservando il nuovo render dall’alto verso il basso, la sequenza sarebbe abbastanza precisa. In cima troverebbe spazio la fotocamera con teleobiettivo, subito sotto un microfono, poi il gruppo di sensori e infine il flash LED a chiudere la colonna. Nelle immagini circolate in precedenza questi elementi erano collocati in un ordine differente, e il motivo sarebbe piuttosto semplice. I primi disegni CAD, a quanto pare, non offrivano indicazioni abbastanza accurate sulla posizione dei singoli componenti, lasciando così margine a interpretazioni diverse da parte di chi realizzava le ricostruzioni.

Sulla stessa linea si è espresso anche Ice Universe, altra figura molto attiva nel panorama dei leak legati a Samsung. La nuova ricostruzione è stata da lui confermata e descritta come una delle rappresentazioni più fedeli a quello che potrebbe essere il Galaxy S27 Ultra definitivo, almeno per quanto riguarda l’organizzazione di fotocamere e sensori sul retro. Un dettaglio che potrebbe avere risvolti pratici interessanti, perché questa disposizione dovrebbe finalmente permettere l’integrazione dei magneti per la ricarica Qi2 e quindi l’uso di accessori magnetici compatibili.

Quanto sono affidabili queste ricostruzioni

Serve comunque un minimo di prudenza. Le informazioni emerse finora provengono in buona parte da misure, file CAD e prototipi di cover realizzati prima della presentazione ufficiale del telefono. Si tratta di materiale che consente di ricostruire con buona precisione dimensioni e ingombri generali del dispositivo, mentre i particolari più piccoli come microfoni, sensori e finiture possono ancora subire modifiche lungo il percorso di sviluppo.

Lo stesso discorso vale per l’aspetto complessivo dell’isola fotografica, che nei render preliminari può apparire diverso rispetto a quello del prodotto che arriverà davvero sul mercato. Le proporzioni potrebbero restare simili, ma la resa finale di materiali e contorni rimane un elemento da verificare solo con il modello commerciale in mano. Per il nuovo top di gamma coreano, insomma, il quadro inizia a delinearsi senza però essere ancora completo in ogni suo aspetto.

Fonte: TecnoAndroid