Carburanti, pieno più caro: ad agosto un miliardo in più

Il caro carburante sta lasciando il segno su questa estate, e non in modo simbolico: secondo le stime elaborate da Facile.it, nel solo mese di agosto gli italiani rischiano di spendere oltre 1 miliardo di euro in più rispetto a dodici mesi fa per riempire il serbatoio. Una cifra enorme, che racconta bene cosa sta succedendo alle pompe mentre milioni di automobilisti continuano a muoversi tra vacanze, rientri e trasferte di lavoro. Benzina e diesel restano su livelli decisamente più alti di quelli dell’estate scorsa, e il conto lo pagano famiglie e attività che dipendono dall’auto per lavorare.

A rendere il quadro ancora più complicato c’è la questione dello sconto sulle accise del diesel, prorogato per appena un giorno. Se la misura fosse stata estesa fino a fine mese, la maggiore spesa complessiva sarebbe scesa leggermente, intorno ai 988 milioni di euro. Non è andata così. La differenza, però, resta marginale rispetto a un contesto generale piuttosto pesante: gli italiani si ritrovano a spendere tra il 24% e il 25% in più rispetto all’agosto dell’anno scorso. L’analisi prende come riferimento i prezzi medi in modalità self service sulla rete stradale ordinaria, dettaglio non da poco, perché in autostrada il totale può salire ancora.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quanto costa oggi fare il pieno

I numeri, in questi casi, parlano più di qualsiasi commento. Stando alle rilevazioni del Ministero aggiornate al 24 agosto 2026, un pieno da 50 litri di benzina costa oggi circa 101 euro, contro gli 85 euro che servivano un anno fa. Siamo intorno al 18% in più, una crescita già di per sé difficile da digerire.

Per il gasolio il salto è ancora più netto. Riempire un serbatoio da 50 litri richiede in media 107 euro, contro gli 82 euro dello scorso anno: l’incremento supera il 30%. Un divario che ribalta la vecchia abitudine di considerare il diesel la scelta più conveniente per chi macina chilometri, e che pesa soprattutto su artigiani, rappresentanti e su tutti quelli che l’auto la usano come strumento di lavoro e non solo per le ferie.

Viaggi estivi con il conto più salato

Gli aumenti alla pompa si sentono in modo evidente sui lunghi spostamenti. Prendendo come esempio un viaggio di circa 2.000 chilometri, più o meno una Milano Lecce andata e ritorno, un’auto a benzina oggi chiede quasi 265 euro di carburante, contro i circa 225 euro necessari lo scorso anno.

Chi viaggia a gasolio se la passa peggio. La spesa attuale si aggira sui 234 euro, contro i 179 euro registrati dodici mesi fa. Sono differenze che, moltiplicate per una famiglia intera in trasferta e magari per più viaggi nell’arco dell’estate, iniziano a somigliare a una voce di bilancio vera e propria, non a un dettaglio.

Un peso che si sente sui bilanci familiari

La fotografia di questo agosto conferma quanto il prezzo del carburante resti una delle voci più sensibili delle spese domestiche. Le automobili moderne consumano meno, sono più efficienti, eppure i rincari alla pompa stanno assorbendo una fetta sempre più grande di quanto viene destinato alla mobilità. Il risparmio tecnologico, insomma, viene mangiato dal listino.

Per i milioni di italiani che hanno scelto l’auto per raggiungere le località di vacanza o semplicemente per gli spostamenti quotidiani, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il pieno pesa di più, i viaggi costano di più e l’estate 2026 si avvia a diventare una delle più care degli ultimi anni per chi non ha voluto rinunciare a mettersi in strada. Con lo sconto sulle accise del gasolio ormai alle spalle dopo un solo giorno di proroga, il mese si chiude confermando quel miliardo di euro di differenza rispetto all’anno precedente.