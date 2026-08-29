Tropico 7 arriva il 28 gennaio 2027, subito su Xbox Game Pass

Chi ha passato ore a truccare elezioni virtuali e a spremere piantagioni di banane ha finalmente una data da segnare: Tropico 7 arriva il 28 gennaio 2027, annunciato con un nuovo trailer di gameplay che mostra qualche carta interessante. Il team Gaming Minds e il publisher Calipso Media hanno messo fine all’attesa, confermando anche che il gioco sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, quindi senza acquisto separato per gli abbonati.

Le piattaforme sono quelle già note da tempo, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S. La formula, per chi conosce la serie, rimane riconoscibile: costruire, espandere e gestire il proprio staterello tropicale infischiandosene allegramente dei trattati internazionali, cercando al tempo stesso di farlo brillare davanti alle grandi potenze mondiali. Il tutto condito dalla solita satira politica che ha reso questi gestionali qualcosa di più di un semplice esercizio di ottimizzazione.

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Un arcipelago intero da mettere sotto controllo

La novità più concreta riguarda le dimensioni. El Presidente non si accontenta più di una singola isola: questa volta si può espandere su un arcipelago completo, conquistando nuovi territori e allargando progressivamente i confini del proprio piccolo impero. Il che significa una mappa più grande, ma anche una gestione più complicata, perché più terra vuol dire più problemi da tenere a bada.

Il trailer mostra anche nuove opzioni di terraformazione e modifica dello scenario, un elemento che dà al giocatore un controllo più diretto sul territorio. Non si tratta solo di piazzare edifici dove il terreno lo consente, ma di plasmare l’ambiente secondo le proprie esigenze. A questo si aggiungono ulteriori possibilità sul fronte della gestione politica ed economica, con l’intenzione dichiarata di lasciare comunque ampia libertà di approccio: ogni problema gestionale può essere affrontato in modi diversi, senza una soluzione obbligata.

Sul piano della profondità, Tropico 7 si presenta come il capitolo più ampio e articolato della serie. Una promessa che ovviamente vale quel che vale fino a quando non ci si mette le mani sopra, ma i sistemi mostrati finora vanno tutti nella direzione di un gestionale più stratificato rispetto ai predecessori.

La satira continua, con qualche volto nuovo

La componente narrativa non passa in secondo piano. La storia satirica prosegue con le gesta dell’aspirante dittatore El Presidente, accompagnato dal ritorno di Penultimo, personaggio che i fan della serie conoscono bene. La novità sul fronte dei personaggi è invece Victoria Guerra, presentata come una nuova minaccia che grava sulle ambizioni del protagonista.

È il tipo di ingrediente che ha sempre distinto la serie dai gestionali più asciutti: dietro le tabelle di produzione e i bilanci statali c’è una commedia politica che prende in giro dittature, ingerenze straniere e opportunismo diplomatico. Un tono che il nuovo trailer sembra mantenere intatto.

Un percorso partito un anno fa

Il cammino di Tropico 7 verso gli scaffali digitali non è cominciato ieri. L’annuncio ufficiale per PC, PS5 e Xbox risale a un anno fa esatto, seguito a marzo da una versione beta messa a disposizione dei giocatori, un passaggio che ha permesso di testare i sistemi di gioco prima della fase finale dello sviluppo.

Ora che c’è una data precisa, il quadro si completa: 28 gennaio 2027 su tutte le piattaforme annunciate, con l’arrivo immediato su Game Pass che rappresenta probabilmente il dettaglio più significativo dal punto di vista commerciale. Per chi ha l’abbonamento attivo, l’ingresso nel gioco sarà a costo zero dal primo giorno, una formula che negli ultimi anni ha dato una spinta notevole ai gestionali di nicchia, portandoli davanti a un pubblico che difficilmente li avrebbe cercati in un negozio digitale. Il nuovo filmato di gameplay resta al momento il riferimento più aggiornato per capire dove va questo capitolo, tra espansione su più isole, terraformazione e una macchina politica più ricca da manovrare.