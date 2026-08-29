Fuxi, il robot umanoide cinese che va dove l’uomo non può

Fuxi è il nome dell’umanoide cinese pensato per sostituire l’uomo là dove mandare una persona significherebbe metterla in pericolo, e la sua presentazione alla World Robot Conference 2026 di Pechino ha reso concreto un discorso che finora era rimasto quasi sempre sul piano teorico. Il progetto arriva dall’istituto di ricerca di NORINCO e affronta un problema che chiunque lavori con le macchine conosce bene, cioè il fatto che spedire un robot in un ambiente ostile è la parte facile, mentre il difficile comincia dopo.

Il punto è tutto lì. Un robot in un magazzino, su una linea di montaggio o lungo un percorso mappato se la cava benissimo, perché sa cosa aspettarsi. Le cose cambiano quando lo scenario è imprevedibile e il software si trova davanti a una situazione che nessuno aveva messo in conto durante lo sviluppo.

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Fuxi, robot umanoide: quando l’autonomia completa diventa un problema

Incendi, aree contaminate, contesti militari, infrastrutture danneggiate da un crollo o da un evento naturale. In tutti questi casi l’ambiente cambia di continuo e non segue nessuna logica prevedibile, quindi affidarsi a un sistema totalmente autonomo rischia di trasformarsi in un limite anziché in un vantaggio. Un algoritmo può gestire l’ordinario, mentre l’eccezione resta il terreno più scivoloso.

La strada scelta con Fuxi ribalta l’impostazione. Invece di inseguire un’autonomia sempre più spinta, l’idea è lasciare l’intelligenza dove già si trova, cioè nella testa di una persona, e spostare fuori dalla zona pericolosa soltanto il corpo. L’operatore ragiona, decide, valuta e reagisce agli imprevisti, ma lo fa da una posizione sicura, mentre il robot esegue sul posto. Una divisione dei compiti tutto sommato semplice da spiegare, molto meno da realizzare.

Il corpo va avanti, la mente resta al sicuro

Il principio della teleoperazione non è nuovo in assoluto, ma applicarlo a un umanoide cambia parecchio le carte in tavola. Una macchina con forma umana può muoversi in spazi progettati per le persone, salire scale, aprire porte, maneggiare strumenti pensati per mani umane. Tutte cose che un cingolato o un braccio robotico fisso semplicemente non riescono a fare, o fanno con enorme fatica.

La presentazione a Pechino, durante la World Robot Conference 2026, ha avuto proprio questo significato. Non tanto mostrare un prodotto finito e pronto per il mercato, quanto anticipare una direzione, un modo diverso di intendere il rapporto tra uomo e macchina nelle attività ad alto rischio. Uno spaccato di futuro, per usare le parole con cui l’evento è stato raccontato.

Resta il fatto che l’ambizione dietro NORINCO e al suo istituto di ricerca è chiara. Costruire un robot che non pretenda di sapere già tutto, ma che funzioni come estensione fisica di una persona competente, capace di improvvisare quando serve. Perché in un edificio in fiamme o in un sito contaminato la variabile imprevista non è l’eccezione, è la norma.

La forma umanoide, in questo quadro, non è una scelta estetica o un vezzo da fiera tecnologica. È una conseguenza pratica, visto che il mondo in cui questi robot dovranno operare è stato costruito su misura per il corpo umano. Maniglie, gradini, leve, attrezzi, tutto parla la stessa lingua. E un robot umanoide guidato a distanza è, almeno sulla carta, l’unico che può parlarla senza troppi adattamenti.