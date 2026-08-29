Insta360 Link 2 Pro e Link 2C Pro: arriva l’edizione Bianco artico

Chi lavora in un home office curato o in uno studio creativo sa quanto pesi anche il colore degli accessori sulla scrivania. Insta360 risponde a questa esigenza con il lancio dell’edizione Bianco artico delle sue webcam 4K con intelligenza artificiale Link 2 Pro e Link 2C Pro, disponibile da oggi a livello globale insieme alle versioni già esistenti in Nero grafite.

La colorazione Bianco artico non cambia nulla sotto il profilo tecnico: entrambi i modelli mantengono lo stesso sensore, le stesse funzionalità intelligenti e le stesse capacità audio professionali dei modelli originali. Il cambiamento riguarda esclusivamente l’estetica, pensata per integrarsi meglio con ambienti di lavoro luminosi e moderni, home office e setup creativi dove il nero può risultare visivamente pesante.

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Alla base delle due webcam c’è un ampio sensore da 1/1,3 pollici, capace di registrare video in 4K ricchi di dettagli con buone prestazioni anche in condizioni di scarsa luce. La funzione Doppio ISO nativo mantiene la nitidezza in condizioni di illuminazione complesse, mentre l’HDR garantisce un’esposizione equilibrata nelle scene con contrasti di luce marcati.

Sul fronte audio, entrambi i modelli integrano un sistema con riduzione del rumore basata sull’AI e quattro modalità di captazione del suono, pensate per garantire chiarezza durante riunioni, presentazioni, dirette streaming e registrazioni, contesti in cui la qualità dell’audio spesso conta quanto quella video.

Gimbal motorizzato o design compatto: due approcci diversi

La differenza sostanziale tra i due modelli riguarda il sistema di inquadratura. Link 2 Pro integra un gimbal a 2 assi con tracciamento AI, capace di seguire l’interlocutore mantenendolo nell’inquadratura anche mentre si muove, ideale per chi presenta in piedi o si sposta durante una registrazione.

Link 2C Pro offre invece prestazioni d’immagine elevate in un design compatto a corpo fisso, con la funzione Inquadratura automatica efficace sia nelle riprese individuali che in quelle di gruppo. Entrambi i modelli supportano funzioni come Sfondo virtuale, Whiteboard intelligente e strumenti di inquadratura potenziati dall’AI.

Teleprompter, grafiche e integrazione con l’ecosistema professionale

Le due webcam beneficiano di un ecosistema software sempre più ricco. Il teleprompter integrato in Link Controller permette di tenere copioni e appunti sempre a portata di sguardo durante presentazioni o registrazioni, mentre le grafiche personalizzate consentono di aggiungere testi e immagini al video per contenuti brandizzati o dirette streaming più curate.

L’integrazione con Insta360 InSight aggiunge funzionalità AI specifiche per le riunioni, come trascrizioni automatiche, sintesi e punti chiave, utile per chi partecipa a call di lavoro frequenti e vuole un riassunto immediato senza dover prendere appunti manualmente. Il supporto a Elgato Stream Deck e WaveLink Pro offre inoltre un controllo più diretto ai creator che lavorano con flussi professionali su desktop.

Prezzi e disponibilità

La versione Bianco artico ha lo stesso prezzo delle controparti in Nero grafite: Link 2C Pro costa 219 euro, Link 2 Pro 269 euro. Entrambi i modelli sono disponibili da oggi, 27 agosto 2026, su Insta360 Store, Amazon e i rivenditori autorizzati.