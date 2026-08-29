Robot umanoide più veloce di Bolt, ma non riesce a frenare

Correre più veloce di Usain Bolt, per un robot umanoide, non sembra più un’impresa impossibile. Frenare, invece, resta il vero scoglio. Il recente record di velocità stabilito da una di queste macchine ha spostato l’asticella e ha ribaltato le aspettative di chi immaginava la corsa come l’ostacolo più duro da superare. Il problema, adesso, si è capovolto, perché arrivare a tutta velocità in fondo a una pista e riuscire a rallentare in modo controllato richiede un lavoro di coordinazione che nemmeno gli esseri umani gestiscono sempre con eleganza.

Basta pensare a cosa succede in quella frazione di secondo. Serve leggere l’ambiente circostante, mantenere l’equilibrio, gestire la spinta dei motori e ridistribuire il peso corporeo, il tutto contemporaneamente. Per una macchina significa far dialogare sensori, algoritmi e attuatori senza il minimo ritardo. Un errore di pochi millisecondi e il baricentro finisce fuori posto, con conseguenze piuttosto evidenti.

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Il crash che ha fatto il giro dei social

Alla seconda edizione dei World Humanoid Robot Games questa fragilità si è vista con una chiarezza quasi comica. Le sessioni di allenamento sono state documentate a lungo e uno dei video finiti in rete mostra bene quanto lavoro resti ancora davanti a chi progetta queste macchine. Nella clip si vede un umanoide lanciato lungo una pista indoor che, semplicemente, non riesce a rallentare prima di raggiungere la barriera imbottita posizionata a fine percorso.

L’impatto non è morbido. Il robot viene piegato con violenza all’altezza della vita e crolla a terra, mentre dal corpo partono alcune scintille. Una scena che da un lato colpisce, perché mostra la potenza raggiunta da questi mezzi, dall’altro strappa qualche risata, visto l’epilogo poco dignitoso di una corsa altrimenti impressionante.

Va detto che quasi tutti i modelli in gara hanno terminato la loro prova finendo contro quella stessa barriera. Non è un dettaglio secondario, anzi. Molto probabilmente si tratta di una scelta legata alla sicurezza, una sorta di paracadute fisico pensato proprio per assorbire l’energia di corpi metallici lanciati a velocità elevata in uno spazio chiuso. Meglio un’imbottitura che una parete.

Perché fermarsi è più complicato che correre

La corsa, per quanto possa sembrare controintuitivo, è un movimento ripetitivo. Una volta trovata la sequenza giusta, il sistema la replica ciclo dopo ciclo, correggendo piccole deviazioni lungo il percorso. La frenata, al contrario, è un evento singolo e irripetibile, che va calcolato al volo tenendo conto della velocità raggiunta, dello spazio residuo e dell’inerzia accumulata. Non c’è un ritmo da seguire, c’è solo una decisione da prendere nel momento esatto in cui serve.

Ecco perché queste immagini raccontano molto più di quanto sembri a prima vista. La robotica umanoide ha compiuto passi enormi sul fronte della velocità pura, con prestazioni che fino a poco tempo fa appartenevano solo alle simulazioni. Il controllo fine, la capacità di gestire una transizione brusca da movimento a immobilità, resta però un capitolo aperto.