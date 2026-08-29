Samsung investe 158 milioni di dollari in una nuova linea HVAC in Corea

Il mercato del raffreddamento per data center dedicati all’intelligenza artificiale sta crescendo a un ritmo che poche aziende possono permettersi di ignorare. Samsung Electronics ha deciso di posizionarsi in modo strutturale su questo fronte, annunciando l’apertura di una nuova linea produttiva HVAC in Corea, con un investimento di circa 240 miliardi di won coreani (158 milioni di dollari).

La nuova linea produttiva sorgerà presso il sito operativo di Samsung a Gwangju, in Corea, su una superficie di 21.500 metri quadrati. L’avvio delle attività è previsto entro il 2028, una volta completata la fase di costruzione. La struttura produrrà soluzioni HVAC firmate FläktGroup, l’azienda specializzata in tecnologie di climatizzazione e raffreddamento acquisita da Samsung Electronics lo scorso anno.

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Come ha dichiarato Cheolgi Kim, Executive Vice President e Head of Digital Appliances Business di Samsung Electronics, l’acquisizione di FläktGroup posiziona Samsung in modo strategico per trasformare il business HVAC in un nuovo motore di crescita, con l’obiettivo dichiarato di diventare un’azienda leader a livello globale entro il 2030. L’investimento nella nuova linea produttiva coreana rappresenta, nelle sue parole, la base solida per raggiungere questo traguardo.

Focus specifico sul raffreddamento per data center AI

Non si tratta di una generica espansione della capacità produttiva HVAC. Samsung ha indicato con chiarezza dove concentrerà gli sforzi: fornire impianti e infrastrutture a diversi comparti industriali coreani, con particolare attenzione alla crescente domanda proveniente dai data center per l’intelligenza artificiale. La nuova linea produrrà quindi sistemi HVAC avanzati, incluse soluzioni di raffreddamento all’avanguardia specificamente pensate per questo tipo di infrastrutture, un segmento che sta vivendo una domanda esponenziale in tutto il mondo man mano che cresce la potenza di calcolo necessaria per addestrare e far girare i modelli AI.

Il quindicesimo impianto globale di FläktGroup

Lo stabilimento di Gwangju diventerà il quindicesimo impianto produttivo di FläktGroup a livello globale, che l’azienda utilizzerà come trampolino strategico per un’espansione su larga scala nel mercato coreano. FläktGroup ha già dimostrato di investire attivamente nell’espansione della propria capacità produttiva: recentemente ha avviato il Project GAGAN, un nuovo stabilimento a Pune, nello stato indiano del Maharashtra, che entrerà presto in funzione. Grazie alla sua rete di 14 impianti già operativi, l’azienda fornisce prodotti in mercati chiave come Stati Uniti, Europa e India.

Come ha commentato David Dorney, CEO di FläktGroup, l’integrazione tra l’esperienza di Samsung nell’intelligenza artificiale e le competenze di FläktGroup nelle tecnologie HVAC pone le due realtà nella condizione di rafforzare la propria presenza in Corea e in Asia, affermandosi come partner di riferimento per l’intero settore.