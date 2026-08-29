Xbox celebra i 25 anni con accessori verdi in edizione limitata

Microsoft ha scelto la Gamescom 2026 per allargare i festeggiamenti del 25° anniversario di Xbox con una collezione di accessori in edizione limitata, tutti giocati sullo stesso tema: il verde traslucido che riporta alla mente la primissima edizione speciale della Xbox originale. Si chiama Designed for Xbox 25th Anniversary Collection e mette insieme alcuni dei nomi più riconoscibili nel mondo delle periferiche da gioco, da Razer a 8BitDo, passando per Backbone, GameSir e PowerA.

Il momento in casa Xbox non è certo dei più sereni, eppure il colosso di Redmond tira dritto sulla linea celebrativa iniziata mesi fa con la Xbox Series X in versione trasparente e il controller abbinato. Quegli oggetti, di fatto, erano solo il punto di partenza. Adesso arriva tutto il contorno, pensato per chi vuole una scrivania coordinata fino all’ultimo dettaglio.

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Il trittico Razer è la parte più ghiotta

Tre prodotti, tutti rivestiti della stessa finitura. Il primo è il mouse Razer Basilisk V3 Pro 35K, che monta un sensore da 35.000 DPI, rotella multidirezionale e un’autonomia dichiarata fino a 140 ore. Design ergonomico per mancini esclusi, quindi pensato per chi usa la destra, con una serie di pulsanti aggiuntivi da assegnare a comandi extra, macro e scorciatoie varie. Negli Stati Uniti viene proposto a un prezzo che corrisponde a circa 170 euro.

Poi c’è la tastiera meccanica BlackWidow V4 75%, formato compatto, switch tattili Orange con supporto all’hot swapping e illuminazione Chroma RGB. Il dettaglio che la distingue dalle sorelle è il tasto Xbox dedicato, una scorciatoia diretta per aprire la Game Bar di Windows senza perdere tempo. Il prezzo si aggira sui 200 euro.

Chiudono la terna gli auricolari true wireless Hammerhead V3 X HyperSpeed, con connettività a 2,4 GHz a bassa latenza, in vendita a circa 100 euro. Non sono prodotti nuovi in senso stretto, ma la livrea celebrativa cambia parecchio l’impatto visivo.

Gaming mobile, docking station e una borsa a tracolla

La collezione guarda anche fuori dal salotto. Backbone propone una versione dedicata del Backbone Pro, il controller che trasforma lo smartphone in una console portatile, compatibile sia con Android sia con iOS, a circa 160 euro. Chi cerca qualcosa di più abbordabile può orientarsi sul GameSir X5 Lite, fermo a circa 45 euro, pensato per rendere più precisi i controlli sui dispositivi mobili senza svuotare il portafoglio.

Il resto della gamma è fatto di accessori pratici. La docking station 8BitDo Ultimate Charging Dock ricarica i controller Xbox One e Xbox Series X|S e costa attorno ai 40 euro. Stessa cifra per la borsa a tracolla firmata PowerA con marchio Xbox, progettata per infilarci dentro console portatili e accessori vari quando si è in movimento.

Il filo conduttore resta sempre quello: il verde traslucido, un richiamo estetico che per chi c’era vale più di qualsiasi specifica tecnica. Le edizioni limitate di questo tipo tendono a sparire in fretta dagli scaffali, e la collezione Designed for Xbox segue la stessa logica, con quantità pensate per celebrare più che per riempire i magazzini.

Microsoft, insomma, continua a costruire attorno al quarto di secolo del proprio brand da gioco un percorso fatto di oggetti fisici più che di annunci software. Dopo la console e il controller anniversario, tocca a mouse, tastiere, auricolari e supporti per il gaming portatile completare il quadro di una ricorrenza che il produttore ha deciso di celebrare con calma, spalmandola lungo tutto l’arco dei mesi anziché concentrarla in un singolo evento.