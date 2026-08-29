XGIMI TITAN Noir Ultra Max vince l’EISA Premium HT Projector 2026-2027

XGIMI annuncia che il proprio videoproiettore TITAN Noir Ultra Max ha vinto il premio “Premium HT Projector 2026-2027” agli EISA Awards, nella categoria Home Theatre & Vision. Il riconoscimento, assegnato dall’Expert Imaging and Sound Association, premia la combinazione di prestazioni elevate, qualità dell’immagine e flessibilità di installazione che ha caratterizzato il modello della serie Titan Noir.

Al centro del riconoscimento c’è la sorgente luminosa RGB Triple Laser, capace di raggiungere fino a 7.000 lumen con copertura del 110% dello spazio colore BT.2020, un dato che garantisce immagini luminose, ricche di colore e sfumature per un’esperienza di visione 4K HDR di livello premium, in linea con gli standard che tipicamente distinguono i proiettori home theater di fascia alta dai modelli entry-level.

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Doppio diaframma meccanico e neri profondi

A valorizzare ulteriormente la resa dell’immagine contribuiscono il doppio diaframma meccanico e la tecnologia Dynamic Black Level Enhancement, che modulano con precisione l’emissione luminosa per ottenere neri profondi e maggiore ricchezza di dettagli nelle scene più scure, un aspetto tecnicamente complesso per i proiettori, dove il contrasto nativo è tradizionalmente uno dei limiti principali rispetto ai pannelli OLED.

Il sistema ottico offre uno zoom 2,05x e un ampio lens shift sia verticale che orizzontale, semplificando l’installazione in ambienti domestici con configurazioni geometriche diverse, senza dover necessariamente posizionare il proiettore perfettamente allineato allo schermo.

Oltre alla visione cinematografica, TITAN Noir Ultra Max integra funzionalità dedicate al gaming, con supporto fino a 240Hz in Full HD e VRR attraverso i tre ingressi HDMI disponibili. La tecnologia Anti-RBE riduce l’effetto rainbow tipico dei proiettori DLP, gli artefatti colorati percepibili durante i movimenti rapidi sullo schermo, contribuendo a un’esperienza di visione più confortevole sia per il gaming che per i contenuti d’azione.

Gli EISA Awards: un riconoscimento consolidato nel settore

Gli EISA Awards premiano ogni anno i prodotti capaci di combinare tecnologie all’avanguardia, caratteristiche innovative e prestazioni ai vertici della propria categoria, dalle soluzioni più accessibili fino alle espressioni più avanzate dell’elettronica di consumo. Le categorie si evolvono ogni anno per riflettere i cambiamenti tecnologici del settore, ma il principio rimane lo stesso: ogni vincitore rappresenta un punto di riferimento per la propria categoria di prodotto.