BMW M 100 Jahre Nürburgring: 9 modelli in verde speciale

Il centenario del Nürburgring diventa l’occasione perfetta per una delle operazioni celebrative più corpose viste negli ultimi anni in casa BMW, con nove modelli speciali che mettono insieme quattro ruote e due ruote sotto la stessa bandiera. BMW M e BMW Motorrad hanno infatti firmato l’edizione “100 Jahre Nürburgring”, un progetto che porta su strada quello che viene messo a punto tra i saliscendi della Nordschleife. Perché il tracciato tedesco, l’Inferno Verde, non è soltanto il palcoscenico di imprese entrate nella storia dell’automobilismo, ma anche una specie di laboratorio all’aria aperta dove si affinano motori, assetti, aerodinamica e impianti frenanti destinati poi ai modelli di serie.

Sei automobili e tre moto per festeggiare l’Inferno Verde

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La famiglia celebrativa comprende sei vetture e tre motociclette. Lato auto ci sono BMW M2, BMW M3 Berlina, BMW M3 Touring, BMW M4 Coupé, BMW M5 Berlina e BMW M5 Touring. Per BMW Motorrad il terzetto è composto da M 1000 RR, M 1000 R e M 1000 XR. Il filo conduttore è una tinta inedita, la Nürburgring Green, sviluppata appositamente per l’anniversario e affiancata da loghi dedicati, dalla silhouette della Nordschleife e dalla grafica “100 Years” che ritorna su tutta la collezione. Il motto scelto, “Born on the Racetrack. Made for the Streets”, dice già parecchio sulla filosofia dell’intera operazione.

I dettagli, poi, sono curati con una certa ossessione. Le grafiche specifiche compaiono sulle fiancate e sul montante posteriore, mentre sul tetto corrono strisce esclusive che attraversano il pannello in carbonio oppure, nel caso delle Touring, il tetto in acciaio. Anche i cerchi e la classica calandra a doppio rene ricevono inserti verdi che riprendono il colore simbolo della serie. Chi non volesse il verde può ripiegare sulla tinta Black Sapphire metallic. Dentro, invece, comanda il nero, ravvivato dalle cuciture verdi e bianche, e le versioni con il sei cilindri in linea aggiungono il volante M in Alcantara con il riferimento centrale a ore 12.

BMW M Ignite, la novità tecnica che arriva dalla pista

Il capitolo più interessante sul piano tecnico riguarda BMW M Ignite, il nuovo sistema di accensione a precamera sviluppato e brevettato dalla casa tedesca. Debutta sui motori sei cilindri in linea di BMW M2, BMW M3 e BMW M4 e lavora soprattutto sull’efficienza nelle condizioni di utilizzo più severe. Secondo BMW permette di abbassare i consumi durante l’uso in pista e, allo stesso tempo, di rientrare nelle future normative Euro 7 senza rinunciare alle prestazioni. Il classico esempio di tecnologia nata nel motorsport e poi trasferita sulla produzione di serie, con un vantaggio che si sente anche fuori dal circuito.

Sul fronte moto la faccenda si fa ancora più esclusiva. M 1000 RR, M 1000 R e M 1000 XR saranno prodotte in appena 100 unità ciascuna a livello mondiale, con il pacchetto M Track Package di serie, cerchi in carbonio, componenti neri dedicati e sella in effetto Alcantara con il numero “100” ricamato. C’è pure una copertura dell’airbox con la dicitura “one of 100”, mentre il serbatoio porta impressa la sagoma della Nordschleife, giusto per non lasciare dubbi sul legame con il tracciato tedesco.

Fonte: TecnoAndroid