IKEA porta la libreria Kallax in Skyrim con una mod gratuita

La mod IKEA per Skyrim esiste davvero, si chiama Kallax Storageborn ed è gratuita. Il colosso svedese dell’arredamento ha deciso di entrare nel gioco di ruolo di Bethesda con l’oggetto più riconoscibile del suo catalogo, quella libreria a griglia che sta in mezzo milione di soggiorni e che quasi nessuno sa chiamare per nome. Il risultato è una trovata che funziona proprio perché parte da un punto di contatto reale tra due mondi lontanissimi: sia Skyrim sia IKEA hanno il talento di far accumulare oggetti in quantità industriale senza offrire mai abbastanza spazio dove metterli. Il problema dell’inventario, in Skyrim, è una piccola tragedia quotidiana. Si raccolgono spade, pozioni, formaggi, pelli di lupo, libri che nessuno leggerà mai, e prima o poi arriva il momento in cui il personaggio non riesce più a camminare. La soluzione proposta da IKEA è semplice quanto assurda: portarsi dietro una libreria.

Una libreria che cammina, con quattro ripiani e la voce di Matt Berry

La Kallax Storageborn non è un mobile statico da piazzare in una stanza della casa di Whiterun e poi dimenticare. Segue il giocatore in giro per il mondo, come un compagno d’avventura qualsiasi, solo che al posto di un arco o di un incantesimo mette a disposizione quattro ripiani. Un contenitore ambulante, insomma, che risolve il sovrappeso con lo stesso spirito pratico con cui il marchio svedese vende scatole di cartone e scaffali componibili.

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A rendere il tutto genuinamente divertente ci pensa il doppiaggio. La voce è quella di Matt Berry, attore britannico conosciuto soprattutto per la serie What We Do in the Shadows, che ha un timbro impossibile da confondere e un modo di scandire le battute che trasforma un mobile in un personaggio a tutti gli effetti. Difficile immaginare una scelta più azzeccata per dare dignità epica a uno scaffale.

Il grido del Dragonborn e la tradizione delle mod folli

Non poteva mancare il tocco più sfacciato: un nuovo grido del Dragonborn per evocare la libreria. Si pronuncia AYE-KEY-YAH e basta dirlo ad alta voce una volta per capire dove vuole andare a parare la battuta. È il tipo di gioco di parole che avrebbe potuto risultare pesante e che invece regge, perché resta dentro le regole del linguaggio del gioco senza forzarle troppo.

La mod è scaricabile gratuitamente dal sito Bethesda Creations, e per chi volesse approfondire esiste anche una pagina ufficiale IKEA dedicata all’iniziativa. Nessun costo, nessun contenuto a pagamento nascosto, solo un mobile parlante da aggiungere alla partita.

Perché in Skyrim una libreria parlante non stupisce nessuno

Chi frequenta la community di Skyrim sa benissimo che una cosa del genere, per quanto strampalata, non arriva neanche vicino al podio delle stranezze. Parliamo dello stesso pubblico che ha reso celebre la mod in cui i draghi vengono sostituiti dal trenino Thomas, con tanto di fischio al posto del ruggito. In un ecosistema del genere uno scaffale con quattro vani e la voce di un attore comico britannico rientra tranquillamente nella normalità.

Il gioco di Bethesda, del resto, continua a vivere anche grazie a questo: una base di appassionati che modifica, riscrive, aggiunge e stravolge da anni, tenendo vivo un titolo che ha ormai attraversato più generazioni di console. Inserirsi in quel flusso, invece di comprare uno spazio pubblicitario qualsiasi, è una mossa di marketing che parla la lingua giusta. Tra tutte le operazioni promozionali viste in questo 2026 nel mondo tech e videoludico, IKEA con la sua Kallax si è ritagliata probabilmente lo spazio più creativo, riuscendo nell’impresa di vendere l’idea di un mobile senza vendere il mobile.