Attacco informatico AI entro il 2027: il timore delle big tech

Le principali aziende dell’intelligenza artificiale stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di un grave attacco informatico legato all’AI entro il 2027, uno scenario che appare molto meno teorico e remoto di quanto si potrebbe immaginare. Il timore riguarda un incidente serio, capace di bloccare i servizi finanziari, di interrompere la connettività internet o addirittura di colpire infrastrutture essenziali come quelle che garantiscono energia e acqua ai cittadini.

Non si tratta quindi di semplici ipotesi da romanzo di fantascienza ma di valutazioni che occupano le agende dei vertici del settore. Dirigenti di Anthropic, OpenAI e di altre big tech stanno discutendo apertamente le possibili conseguenze di un evento di questo genere, analizzandone gli effetti sul piano tecnico, su quello politico e anche su quello reputazionale. Perché un problema di questa portata non resterebbe confinato ai server e ai laboratori, ma finirebbe inevitabilmente per toccare la vita quotidiana di milioni di persone.

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Perché le big tech temono un attacco amplificato dall’AI

Tra tutti gli scenari presi in esame, quello ritenuto più probabile è un grande attacco informatico reso possibile oppure amplificato dall’AI. In pratica gli strumenti sviluppati per aiutare utenti e aziende potrebbero diventare un moltiplicatore di forza nelle mani sbagliate, rendendo un’offensiva digitale più rapida, più estesa e più difficile da contenere rispetto al passato.

Il punto che preoccupa maggiormente le aziende non è solo il danno immediato. Un episodio con conseguenze concrete e su larga scala potrebbe cambiare molto in fretta l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti di questa tecnologia e dei suoi protagonisti principali. La fiducia, una volta incrinata, è difficile da ricostruire. E a quel punto governi e legislatori sarebbero spinti a intervenire con misure molto più dure, introducendo regole e vincoli ben più stringenti di quelli attuali.

Per le società che sviluppano modelli linguistici e sistemi avanzati si tratta di un rischio doppio. Da una parte c’è l’impatto diretto di un eventuale incidente sulle infrastrutture, dall’altra la possibilità che l’intero comparto finisca sotto una stretta normativa capace di rallentarne lo sviluppo.

Le esercitazioni di OpenAI e il ruolo del red teaming

OpenAI ha confermato di svolgere vere e proprie esercitazioni di preparazione, durante le quali diversi team analizzano scenari potenzialmente critici e studiano le contromisure più efficaci. L’azienda ha però tenuto a precisare che questi eventi non vengono considerati inevitabili. Sono piuttosto simulazioni pensate per farsi trovare pronti, un po’ come accade nelle prove di evacuazione che servono a gestire un’emergenza senza che questa debba per forza verificarsi. Anthropic, dal canto suo, ha scelto di non commentare.

Una parte importante di questo lavoro ruota attorno al cosiddetto red teaming, una pratica che consiste nel simulare le condizioni peggiori possibili per individuare in anticipo le falle di un sistema. In altre parole gli esperti si mettono nei panni di chi vorrebbe causare danni, così da capire dove intervenire prima che lo faccia qualcun altro.

Fonte: TecnoAndroid