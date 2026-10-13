Samsung Galaxy S27, possibili rincari fino a 100 euro in Italia

Il prezzo di Galaxy S27 potrebbe salire rispetto alla generazione attuale. Le ultime indiscrezioni arrivate dalla Corea del Sud parlano infatti di un possibile rincaro per la nuova famiglia di top di gamma Samsung, spinto da quella stessa crisi delle memorie che negli ultimi tempi sta facendo lievitare il costo degli smartphone un po’ ovunque. Il quadro però non è del tutto lineare, perché le voci sul listino dei prossimi modelli coreani si sono mosse in direzioni piuttosto diverse nel giro di poche settimane.

Sul fronte generale la situazione appare abbastanza chiara. La tendenza del mercato va verso un aumento dei prezzi dei telefoni e il motivo principale è legato proprio alla componentistica, con RAM e chip diventati sensibilmente più costosi per i produttori. Il punto è capire quanto di questo peso finirà davvero sulle spalle di chi acquisterà i nuovi dispositivi della serie.

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Le voci contrastanti sul listino di Galaxy S27

Solo la scorsa settimana erano circolate indiscrezioni decisamente più rassicuranti. Secondo quei rumor Samsung avrebbe potuto mantenere invariato il listino di Galaxy S26 e Galaxy S26+ anche per i rispettivi successori, limitando l’aumento al solo modello più costoso. In quello scenario Galaxy S27 Ultra avrebbe subito un ritocco di EUR 89, circa 85 euro al cambio, mentre le due versioni più accessibili sarebbero rimaste ferme ai prezzi della generazione precedente.

Le notizie emerse a inizio mese raccontavano però una storia molto meno ottimistica, con rincari previsti su tutta la linea e non soltanto sulla variante di punta. Ed è proprio questa seconda ipotesi a trovare conferma nelle informazioni più recenti provenienti dalla Corea del Sud, che insistono nella stessa direzione e lasciano poco spazio all’idea di un listino congelato per i modelli base. Per ora si tratta comunque di indiscrezioni e non di comunicazioni ufficiali da parte del colosso coreano.

Quanto potrebbero costare i nuovi Samsung in Italia

Entrando nel dettaglio, le fonti coreane parlano di incrementi compresi tra 100.000 e 130.000 won, una cifra che al cambio attuale corrisponde a circa 66 e 87 euro. Va detto che il passaggio dal mercato coreano a quello europeo raramente segue una conversione precisa, visto che tasse e politiche commerciali cambiano parecchio da un paese all’altro. Per questo motivo è più realistico ipotizzare in Italia una forbice tra i 50 e i 100 euro, magari con differenze a seconda del modello scelto all’interno della gamma Galaxy S27.

Non è quindi da escludere che le versioni più grandi o più accessoriate possano ricevere un aumento più marcato rispetto al modello d’ingresso, anche se al momento mancano dettagli specifici sulla ripartizione dei rincari tra i vari dispositivi della famiglia.

RAM e chip, perché i costi stanno salendo

Le ragioni dietro questi possibili aumenti non sono certo un mistero. La forte domanda legata alla costruzione di data center dedicati all’intelligenza artificiale sta mettendo sotto enorme pressione il mercato delle memorie, assorbendo una quota crescente della produzione disponibile. Il risultato è un’impennata dei costi produttivi che i produttori di smartphone faticano ad assorbire completamente.

Quando i componenti diventano più cari, prima o poi l’effetto arriva anche sui prezzi finali, e il settore della telefonia non fa eccezione. Le ricadute di questa corsa all’intelligenza artificiale finiscono così direttamente nelle tasche dei consumatori, con Samsung che secondo le ultime voci si preparerebbe ad alzare il listino dell’intera serie Galaxy S27 di una cifra compresa tra 50 e 100 euro.

Fonte: TecnoAndroid