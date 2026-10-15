TIM Power Iron con 150 Giga a 6,99 euro: chi può attivarla

Dal 12 ottobre 2026 TIM ha messo in campo una nuova versione di TIM Power Iron con 150 Giga al mese, riservata ai nuovi clienti che chiedono la portabilità del numero da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile. Si tratta di una proposta in edizione limitata che si trova soltanto in alcuni negozi TIM aderenti e che, come spesso accade con questo genere di promozioni, potrebbe subire modifiche.

L’attivazione passa attraverso dei codici coupon interni, utilizzabili fino a esaurimento di quelli assegnati. Oltre ai punti vendita TIM che aderiscono all’iniziativa, l’offerta compare anche in alcuni negozi della Grande Distribuzione, tra cui determinati punti vendita MediaWorld. Parliamo delle cosiddette offerte operator attack, chiamate anche underground, la cui disponibilità può cambiare in qualsiasi momento fino a una possibile chiusura anticipata della commercializzazione.

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Cosa include TIM Power Iron e quanto costa partire

Il pacchetto mensile comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga di traffico internet fino in 5G, suddivisi tra 50 Giga di base e 100 Giga bonus. Il tutto al prezzo di 6,99 euro al mese. Chi invece arriva da Iliad e da alcuni operatori virtuali, esclusi Kena, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile, Tiscali, Noitel e Lyca Mobile, può contare su una versione della stessa offerta che oggi arriva a 350 Giga sempre a 6,99 euro, grazie a una promozione valida fino a nuova comunicazione.

Sul fronte della spesa iniziale va messo in conto un costo di attivazione di 6,99 euro, previsto per tutte le operator attack nei negozi TIM dal 23 febbraio 2025. A questo si sommano il primo mese anticipato e la nuova SIM ricaricabile da 10 euro, salvo promozioni locali. I 100 Giga bonus vengono accreditati entro 5 giorni dall’attivazione, anche se alcuni utenti hanno segnalato ritardi e in quel caso conviene rivolgersi all’operatore.

I rinnovi vengono scalati dal credito residuo, ma resta possibile attivare in qualunque momento la Ricarica Automatica con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Se il credito non basta, l’offerta viene sospesa fino a un massimo di 180 giorni con traffico a consumo secondo il piano base. In fase di attivazione si può scegliere anche TIM Sempre Connesso, disattivabile in seguito, che a credito esaurito permette di chiamare, inviare SMS e navigare senza limiti in Italia e nell’UE a 0,90 euro al giorno per un massimo di 2 giorni consecutivi. Il costo viene trattenuto alla prima ricarica e, passati i due giorni senza ricaricare, la SIM resta attiva solo per ricevere chiamate o SMS e per le chiamate di emergenza.

Velocità, roaming e piano tariffario base

Con questa versione di TIM Power Iron si naviga con il profilo base “5G”, che arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Tramite opzioni dedicate si può salire al 5G Ultra con punte di 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, più la priorità di accesso sulla rete 4G. Dal 28 settembre 2026 ci sono poi le opzioni TIM 5G Priority, con priorità di navigazione sia su 5G che su 4G e velocità massima fino a 2 Gbps. Servono comunque un dispositivo compatibile e la presenza in un comune coperto, mentre il 3G è ormai spento in tutta Italia.

Dal 2 febbraio 2026 le nuove SIM ricaricabili hanno come piano base TIM Base 25 New, che costa 3,99 euro al mese con primo mese gratuito ma diventa gratis per le linee con un’offerta ricorrente che include minuti e Giga. Superati gli SMS inclusi si pagano 29 centesimi per messaggio. Oltre i 18000 minuti mensili TIM presume un uso non conforme a buona fede e, finiti i Giga, la navigazione si blocca. In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti ed SMS seguono le condizioni nazionali, mentre i Giga disponibili sono 14 al mese. Oltre questa soglia scatta un costo di 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026.

Servizi inclusi e convergenza con TIM Unica Power

Nel prezzo rientrano i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra, anche se a volte, stando ad alcune segnalazioni, vengono attivati nella versione con primo mese gratuito e poi a pagamento. In quel caso va contattato il Servizio Clienti. Restano escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e quelle internazionali. Gli Under 25 che scelgono un’offerta diversa da TIM Young possono aggiungere l’Opzione Young con 50 Giga in più al mese senza costi extra.

Le operator attack sono compatibili con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa con un massimo di 6 SIM mobili, addebita il loro costo nella bolletta del fisso e regala a ciascuna Giga illimitati in 5G Ultra, con soglia di buona fede fissata a 600 Giga mensili. Dal 26 luglio 2026 il servizio include anche un extra digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC, al costo di 2,90 euro al mese per la prima SIM e 0 euro per le altre cinque. Fino al 24 ottobre 2026 questo importo è azzerato per i primi 12 mesi grazie alla promozione Limited Edition.

Fonte: TecnoAndroid