Apple Watch Series 12 e Ultra 4: la specifica hardware che non sapete

Una novità che Apple non ha raccontato sul palco riguarda Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, ed è una di quelle che si vedono solo andando a scavare nei dati ufficiali per gli sviluppatori. I due orologi montano 4 GB di RAM, il doppio rispetto alla generazione precedente, un dettaglio confermato attraverso Xcode 27 e mai citato esplicitamente durante la presentazione.

Del resto Cupertino ha le sue abitudini consolidate. Quando arriva il momento di annunciare un prodotto, certi numeri restano fuori dal discorso, salvo poi emergere nei giorni successivi grazie alla documentazione tecnica. È successo con la capienza delle batterie di iPhone 18 Pro e Pro Max, venuta a galla solo dopo l’evento, e adesso si ripete con la memoria dei nuovi indossabili.

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Perché quei 4 GB di RAM contano davvero

Raddoppiare la RAM su un orologio non è un’operazione cosmetica. Parliamo di un dispositivo che deve far convivere sensori sempre attivi, notifiche, app di terze parti e adesso anche funzioni basate sull’intelligenza artificiale, il tutto dentro una scocca minuscola e con un budget energetico ridottissimo. Più memoria significa poter tenere più cose pronte all’uso senza doverle ricaricare da zero ogni volta, e significa soprattutto avere spazio di manovra per elaborazioni che fino a ieri su un polso erano semplicemente impensabili.

Il salto va letto insieme al nuovo chip S11, il processore che anima entrambi i modelli. È la combinazione dei due elementi a fare la differenza, non l’uno o l’altro presi singolarmente. E qui si capisce anche la scelta comunicativa di Apple, che ha preferito non soffermarsi sui numeri freddi per raccontare piuttosto cosa quei numeri permettono di fare. Una strategia discutibile per chi ama i dettagli tecnici, ma perfettamente in linea con il modo in cui l’azienda ha sempre presentato i propri prodotti.

Salute e intelligenza artificiale, le due direzioni

Le priorità dei nuovi Apple Watch sono abbastanza chiare. Da una parte c’è il capitolo salute, con una sensoristica dichiarata più precisa rispetto al passato, terreno su cui l’azienda continua a investire generazione dopo generazione. Dall’altra ci sono le funzionalità AI, il vero fronte caldo di questi mesi, quello su cui tutti i produttori stanno spingendo e dove la potenza di calcolo disponibile in locale diventa un fattore determinante.

Ed è proprio qui che i 4 GB trovano la loro giustificazione più concreta. Le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale sono affamate di memoria, molto più delle normali operazioni di sistema. Senza un raddoppio della RAM, buona parte delle ambizioni software di Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 resterebbe sulla carta, limitata da un collo di bottiglia hardware difficile da aggirare con i soli aggiornamenti.

Un dettaglio che emerge sempre dopo

La scoperta arriva da Xcode 27, l’ambiente di sviluppo con cui vengono realizzate le applicazioni per le piattaforme Apple, che espone specifiche non sempre presenti nelle schede tecniche pubbliche. Un canale ormai abituale per chi segue da vicino l’ecosistema di Cupertino e vuole capire cosa c’è davvero sotto la scocca.

Nessuna delle due schede prodotto ufficiali, quella di Series 12 e quella di Ultra 4, riporta il quantitativo di memoria. Chi cerca conferme deve affidarsi a questo tipo di verifiche indirette, che nel caso specifico raccontano di un aggiornamento hardware tutt’altro che marginale per due orologi pensati per fare molto più che mostrare l’ora.