Apple, 13 nuovi prodotti entro l’anno: arriva anche iPhone Ultra?

Con i nuovi Mac mini e Mac Studio appena presentati, Apple ha tolto il velo solo a una piccola parte di quello che ha in programma, perché il calendario dei prossimi mesi resta parecchio affollato. Le indiscrezioni parlano di almeno tredici prodotti ancora da lanciare entro la fine del 2026, tra smartphone, orologi, cuffie, dispositivi per la casa e qualche Mac. Settembre è praticamente alle porte e il primo blocco riguarda ovviamente gli iPhone, con una novità che manca dal catalogo di Cupertino da sempre.

iPhone 18 Pro, Pro Max e il primo pieghevole

iPhone 18 Pro dovrebbe portare in dote il chip A20 Pro, una Dynamic Island più piccola, un pulsante Camera Control semplificato e una nuova colorazione Dark Cherry. Il fratello maggiore, iPhone 18 Pro Max, condivide la stessa scheda tecnica ma con qualche differenza fisica, perché potrebbe risultare leggermente più spesso a causa di una batteria più capiente e di una fotocamera con apertura variabile che quest’anno sarebbe riservata solo al modello Max.

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Il pezzo grosso, però, è iPhone Ultra, ovvero il primo pieghevole della casa. Display interno da 7,7 pollici, schermo esterno da 5,3 pollici, due fotocamere posteriori e una frontale. Niente Face ID su questo modello, al suo posto un tasto di accensione con Touch ID. iOS 27 dovrebbe essere ritagliato su misura per il formato apribile, con app affiancate e funzioni di multitasking più vicine a quelle viste su iPad.

Sul fronte orologi, Apple Watch Series 12 punta su un chip S11 o più recente, autonomia migliorata, novità nel monitoraggio dell’attività fisica e una variante con cassa in ceramica. Apple Watch Ultra 4 segue la stessa linea sul processore e sul fitness, aggiungendo funzioni satellitari estese anche ai modelli Ultra 3 e successivi, come Apple Maps via satellite e la possibilità di inviare e ricevere foto in Messaggi sempre tramite satellite. Il Touch ID, dato per probabile nelle prime voci, sembra invece essere stato accantonato.

Casa connessa, cuffie e i Mac in arrivo

Il capitolo domestico è forse il più interessante, perché comprende un dispositivo del tutto inedito. L’Home Hub sarebbe un hub per la smart home con Siri potenziata dall’intelligenza artificiale, schermo quadrato tra i 6 e i 7 pollici, chip A18 per Apple Intelligence e supporto a FaceTime. Ne sono previste due versioni, una da appoggiare su un mobile con base speaker e una da fissare a parete.

Accanto arriverebbero un nuovo Apple TV con almeno cinque novità, tra cui chip A17 Pro o superiore, 8GB di RAM per Apple Intelligence, Siri con AI, chip N1 progettato internamente con Wi-Fi 7 e un Siri Remote aggiornato, e un HomePod mini rivisto con processore più recente, Siri AI, audio migliorato, chip N1 con Wi-Fi 7, seconda generazione di Ultra Wideband e forse colori inediti come il rosso.

Per l’audio personale si parla di due modelli di AirPods 5, uno con cancellazione attiva del rumore e uno senza, mentre il marchio Beats dovrebbe presentare le Beats 360, cuffie over ear dal design che ricorda le AirPods Max, con cuscinetti e archetto intercambiabili, cancellazione del rumore fino a 1,75 volte superiore rispetto alle Beats Studio Pro e certificazione IPX4.

Nel reparto computer si aspettano un iMac con chip M6 e nuove colorazioni e un MacBook Pro da 14 pollici entry level, anch’esso con M6. C’è poi un iPad mini rinnovato, con A19 Pro o A20 Pro, display OLED, sistema audio basato sulle vibrazioni e struttura resistente all’acqua.

La vera incognita resta il MacBook Ultra, nome con cui sarebbe battezzato il ridisegno profondo del MacBook Pro atteso tra fine 2026 e inizio 2027. Chip M5 Pro e M5 Max, pannello OLED, schermo touch, Dynamic Island e telaio più sottile, con macOS 27 pronto a offrire un’interfaccia pensata per il tocco.