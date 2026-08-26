Kew, primo mese senza pioggia dal 1871: il record che allarma

Una stazione meteorologica londinese tra le più longeve al mondo potrebbe aver appena registrato un primato che nessuno avrebbe voluto vedere. Quella dei Royal Botanic Gardens di Kew, secondo un’analisi indipendente, avrebbe vissuto il suo primo mese di calendario senza una goccia di pioggia dal lontano 1871. Un dato che, se confermato, racconta molto di come stia cambiando il clima nel Regno Unito.

Il numero, di per sé, colpisce già così. Parliamo di una stazione meteorologica che raccoglie dati da oltre un secolo e mezzo, con serie storiche talmente lunghe da diventare un punto di riferimento per chi studia il tempo atmosferico. Trovare un mese intero completamente asciutto, in un luogo come Londra, non è esattamente cosa di tutti i giorni. Anzi, non era mai capitato in tutto questo tempo.

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Cosa racconta davvero questo primato

C’è un motivo se una notizia del genere fa alzare più di un sopracciglio tra chi si occupa di meteo. La zona di Kew non è certo famosa per la siccità, tutt’altro. L’immaginario legato al clima londinese è fatto di cieli grigi, ombrelli sempre a portata di mano e pioggerelline che sembrano non finire mai. Un mese senza precipitazioni, in un contesto simile, suona quasi come una contraddizione.

Il valore di questo dato sta proprio nella lunghezza della serie storica. Quando una stazione meteorologica misura in modo continuo dal 1871, ogni nuovo record acquista un peso diverso. Non è un’anomalia isolata da liquidare in fretta, ma un tassello che si inserisce in un quadro più ampio, quello dei cambiamenti che stanno interessando il tempo atmosferico anno dopo anno.

Perché un’analisi indipendente conta

A segnalare il possibile primato è stata un’analisi indipendente, e non è un dettaglio da poco. Verifiche di questo tipo servono a controllare i numeri con occhio esterno, senza dare nulla per scontato. È il modo migliore per capire se un dato è solido oppure frutto di qualche errore di misurazione lungo il percorso.

Quel “may have seen”, quel potrebbe aver visto, resta importante. Significa che la conferma definitiva richiede attenzione e prudenza, come sempre quando si parla di record climatici. Le stazioni storiche vanno trattate con rispetto, perché i loro archivi custodiscono informazioni preziose che non si possono sostituire.

Resta il fatto concreto: un mese di calendario senza pioggia a Kew, cosa che negli archivi di questa stazione meteorologica non si era mai vista da quando le misurazioni sono iniziate, oltre 150 anni fa.