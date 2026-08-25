Hisense conquista sei EISA Awards 2026-2027 tra TV, proiettori e audio

Hisense ha ottenuto sei EISA Awards 2026-2027, con riconoscimenti distribuiti tra televisori, proiettori e sistemi audio. La selezione dell’Expert Imaging and Sound Association premia una gamma ampia di prodotti del brand, mettendo in evidenza soluzioni destinate a gaming, home cinema e intrattenimento domestico. I premi coinvolgono tre modelli TV, due proiettori laser e una soundbar. La presenza di prodotti appartenenti a categorie differenti permette a Hisense di portare il riconoscimento EISA su più aree dell’esperienza audiovisiva domestica, dai grandi schermi alle configurazioni audio surround.

Tre TV Hisense premiate da EISA

Il primo gruppo di riconoscimenti riguarda i televisori. Il modello Hisense 65U7S Pro ha ricevuto il titolo di EISA Gaming TV 2026-2027, grazie alla combinazione tra tecnologia MiniLED Pro, processore Hi-View AI Engine Pro e pannello nativo a 165 Hz. La dotazione punta in particolare sulla fluidità dell’esperienza gaming, affiancando alle prestazioni del pannello caratteristiche dedicate alla visione dei contenuti e alla qualità dell’immagine. Hisense indica inoltre luminosità, contrasto e audio immersivo tra gli elementi distintivi del modello.

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Il secondo premio nella categoria TV va al Hisense 65UR9S, nominato EISA Best Buy RGB LED TV 2026-2027. Il televisore utilizza il processore Hi-View AI Engine RGB e una tecnologia RGB MiniLED pensata per migliorare resa cromatica, luminosità e gestione dell’HDR. La dotazione comprende Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode e IMAX Enhanced. Per il gaming sono presenti un refresh rate fino a 170 Hz VRR, ALLM e USB-C DisplayPort, mentre la certificazione Pantone Validated RGB MiniLED punta sulla fedeltà della riproduzione dei colori.

A completare i riconoscimenti televisivi è il Hisense 100UR8S, premiato come EISA Giant TV 2026-2027. Il pannello da 100 pollici utilizza tecnologia RGB MiniLED e il processore Hi-View AI Engine RGB. Il televisore supporta Dolby Vision 2 Max, HDR10+ Adaptive, Filmmaker Mode e IMAX Enhanced. Sul fronte gaming, il pannello raggiunge 180 Hz nativi e supporta VRR e FreeSync Premium Pro.

Due proiettori laser conquistano gli EISA Awards

La seconda area premiata è quella dei proiettori. Il Hisense PT1 ha ottenuto il titolo EISA Best Buy UST Projector 2026-2027.

Il modello combina la tecnologia laser TriChroma con funzionalità dedicate alla gestione semplificata della proiezione. Può creare immagini con diagonali comprese tra 80 e 150 pollici e integra funzioni per l’allineamento automatico e l’accesso ai servizi di streaming. Il riconoscimento EISA Premium Smart Projector 2026-2027 è invece andato all’Hisense XR10. Il proiettore utilizza il sistema LPU 3.0 Digital Laser Engine e punta su luminosità, precisione delle immagini e fedeltà cromatica. La soluzione supporta schermi fino a 300 pollici, affiancando alla componente video un sistema audio premium e funzionalità smart destinate all’esperienza home cinema.

Una soundbar completa la gamma premiata

Il sesto riconoscimento riguarda l’audio con la Hisense AX5140Q, premiata come EISA Best Buy Soundbar 2026-2027.

Il sistema adotta una configurazione 5.1.4 canali, con diffusori up-firing, speaker posteriori surround wireless e subwoofer wireless. L’obiettivo è creare un campo sonoro immersivo per accompagnare la visione dei contenuti cinematografici. La soundbar integra anche AI-driven Room Fitting Tuning e Hi-Concerto, tecnologie pensate per ottimizzare l’audio e favorire l’integrazione con i televisori Hisense compatibili.