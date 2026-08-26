iPhone 18, il finto trailer da 15 milioni di visualizzazioni

Un finto trailer di iPhone 18 ha collezionato qualcosa come 15 milioni di visualizzazioni su TikTok, e per giorni ha convinto un bel po’ di persone che Apple avesse davvero pubblicato il video del suo prossimo smartphone. Il montaggio mostrava un ridisegno spettacolare del telefono, con dettagli che chiunque abbia usato un iPhone negli ultimi anni avrebbe voluto vedere sul serio. Solo che di ufficiale non c’era assolutamente niente.

Il trucco stava nel profilo. L’account che aveva caricato il filmato si spacciava per la casa di Cupertino, con una cura tale che, senza andare a controllare il nome utente reale, sembrava a tutti gli effetti un post promozionale dell’azienda. Anche il linguaggio visivo era quello: ritmo, luci, inquadrature strette sui bordi del telaio, quel tono asciutto tipico degli spot Apple. Il video è stato poi rimosso dal social, insieme all’account che lo aveva pubblicato, ma nel frattempo aveva già fatto il giro del web e riempito le chat di messaggi del tipo “ma perché sul sito Apple non se ne parla?”.

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Cosa c’era di vero e cosa era pura fantasia

Alcuni elementi, va detto, erano piuttosto credibili perché coincidono con quanto si aspetta chi segue le indiscrezioni sui prossimi iPhone 18 Pro. La riduzione della Dynamic Island sul fronte, per esempio, oppure un retro che resta molto vicino alla linea di iPhone 17 Pro. Anche la gamma di colori indicata nel video, ovvero blu, rosso, argento e nero, rientra tra le voci che circolano da tempo.

Il resto, invece, apparteneva al reparto sogni. Il dettaglio più vistoso era la sparizione della USB-C a favore di un connettore MagSafe, un’ipotesi che in passato ha avuto una certa circolazione ma che oggi appare fuori discussione, sia per i vantaggi pratici della porta attuale sia per l’obbligo normativo che vige nell’Unione Europea. Nel finto trailer compariva poi un nuovo interruttore per bloccare e sbloccare il telefono, piazzato nell’angolo in basso a sinistra, e una rotella scorrevole nell’angolo opposto dedicata ai comandi della fotocamera. Funzioni che nella realtà restano affidate al pulsante fotocamera fisico introdotto con iPhone 16. Nessuna traccia di tutto questo nella tabella di marcia filtrata.

C’era anche un errore di fondo nel nome. Il video si presentava come anteprima di iPhone 18, il modello senza suffissi, che però secondo le indiscrezioni arriverà in primavera dell’anno prossimo. I telefoni attesi tra poche settimane sono iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che sono proprio quelli che le immagini sembravano mostrare.

Il conto alla rovescia per i modelli veri

Per chi vuole capire come saranno davvero i prossimi iPhone 18 Pro Max e il fratello minore Pro, l’attesa è breve. Lo storico degli appuntamenti Apple e le fughe di notizie indicano un evento il 9 settembre, data che potrebbe ricevere conferma ufficiale già in questi giorni.

Sul palco, con ogni probabilità, non ci saranno soltanto i due nuovi Pro. È atteso anche il primo iPhone pieghevole, che secondo le voci potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Ad accompagnarli dovrebbero arrivare Apple Watch Series 12 e Ultra 4, insieme magari a qualche prodotto per la casa come HomePad, HomePod mini 2 o Apple TV 2026, anche se questi ultimi potrebbero slittare a un momento successivo.

Il calendario che emerge dalle indiscrezioni, invece, si divide in due blocchi. A settembre 2026 toccherebbe a iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra nella sua versione pieghevole. Poi, in primavera 2027, spazio a iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2. Una struttura a due ondate che romperebbe l’abitudine di presentare tutta la famiglia in un colpo solo a inizio autunno. Resta il fatto curioso di un video costruito da zero, senza alcun legame con Cupertino, capace di accumulare 15 milioni di visualizzazioni e di far dubitare anche chi segue queste cose da anni. Nell’epoca dei contenuti generati con l’intelligenza artificiale, il consiglio di non fidarsi di tutto quello che passa in un feed suona banale, ma quel finto trailer ha dimostrato quanto poco serva per renderlo attuale.