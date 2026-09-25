Android Auto, giochi GameSnacks verso lo schermo intero

Chi passa un po’ di tempo in auto con il motore spento e lo schermo acceso lo ha già notato: su Android Auto i giochi di GameSnacks non si comportano come gli altri. Restano lì, incastonati accanto alla barra di navigazione laterale, mentre i titoli “normali” si prendono tutto il display. Adesso pare che Google stia lavorando proprio a questo dettaglio, con una modalità a schermo intero destinata anche alla libreria di giochi istantanei.

Il segnale arriva dall’analisi del codice dell’applicazione, il classico lavoro di smontaggio che permette di intravedere funzioni non ancora attive per il pubblico. Dentro ci sono riferimenti a un’esperienza a schermo intero che elimina la barra laterale sia dal menu di GameSnacks sia dai singoli giochi. Una differenza che sulla carta sembra minima, ma che in pratica cambia parecchio: la superficie utile cresce, l’interfaccia smette di sembrare un compromesso e la sensazione è quella di usare un’app pensata davvero per lo schermo dell’automobile, non una pagina web infilata dentro una cornice.

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Android Auto: perché la barra di navigazione faceva la differenza

La cosiddetta navigation rail è quella colonna di icone che accompagna l’utente dentro Android Auto, sempre presente, sempre pronta a riportare verso mappe, musica o telefono. Utile mentre si guida, meno utile quando la vettura è ferma e l’unica cosa che interessa è ammazzare qualche minuto con un puzzle o un gioco arcade leggero. I titoli già distribuiti attraverso il sistema sfruttano tutta l’area disponibile, mentre GameSnacks restava indietro, con quella striscia laterale che rubava spazio e rompeva l’uniformità visiva.

Rimuoverla significa allineare le due esperienze. Chi apre un gioco non dovrebbe più accorgersi della provenienza del titolo, se dalla raccolta di giochi istantanei di Google o dal catalogo tradizionale. Un intervento di coerenza, insomma, che in un’interfaccia usata in condizioni particolari come quelle dell’abitacolo conta più di quanto si pensi.

Il gaming in auto esce dalla fase sperimentale

Il tempismo non è casuale. Proprio in questi giorni Google ha portato i giochi su Android Auto fuori dalla fase beta, rendendoli disponibili in modo generalizzato. Un passaggio che trasforma quella che sembrava una curiosità per pochi in una funzione a tutti gli effetti, parte dell’offerta standard della piattaforma. E quando una funzione smette di essere sperimentale, le incongruenze grafiche iniziano a pesare di più.

Va ricordato che tutto questo vive dentro un perimetro molto preciso. I giochi funzionano soltanto a veicolo fermo, quindi lo scenario tipico è la sosta in attesa di qualcuno, la pausa durante un viaggio lungo, la ricarica dell’auto elettrica che si prende i suoi tempi. In quei momenti avere un’interfaccia pulita e senza elementi superflui fa una differenza concreta, soprattutto su display di grandi dimensioni dove la barra laterale occupava una porzione tutt’altro che trascurabile.

Cosa aspettarsi dal rilascio

Trattandosi di codice individuato in anticipo, la funzione non è ancora attiva per gli utenti e Google non ha comunicato una data. Le novità scovate in questo modo seguono percorsi diversi: alcune arrivano in fretta, altre restano ferme a lungo, qualcuna viene abbandonata per strada. Il fatto che il lavoro su GameSnacks proceda in parallelo all’uscita dalla beta dei giochi suggerisce però una direzione piuttosto chiara, quella di un pacchetto di intrattenimento più curato e omogeneo.

Per ora la modalità immersiva resta un cantiere aperto, visibile solo a chi va a frugare dentro l’applicazione. Quando verrà attivata, i giochi istantanei potranno finalmente occupare l’intero schermo dell’auto, senza più quella colonna laterale a ricordare che si tratta di un ospite di seconda fascia dentro Android Auto.

Fonte: TecnoAndroid