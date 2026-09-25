WhatsApp prepara i promemoria compleanni dalla rubrica iPhone

I promemoria per i compleanni stanno per arrivare dentro WhatsApp, e senza che l’app debba chiedere nulla di nuovo agli utenti. L’idea, individuata in una versione di prova per iOS, è semplice quanto pratica: pescare le date già salvate nella rubrica dello smartphone e mostrarle direttamente nell’applicazione, così da evitare la classica figuraccia di chi si accorge del compleanno di un amico soltanto a mezzanotte passata.

La novità è stata trovata nella beta di WhatsApp per iOS numerata 26.38.10.18 e si trova ancora in una fase piuttosto acerba. Non è attiva nemmeno per chi partecipa al programma di test, quindi parliamo di codice presente ma non ancora utilizzabile. Un dettaglio che vale sempre la pena ricordare quando si parla di funzioni scovate in anticipo: tra il momento in cui compaiono e quello in cui diventano realtà può passare parecchio tempo, e in alcuni casi non arrivano affatto.

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Come funzioneranno i promemoria dei compleanni

Il meccanismo previsto è lineare. Nel giorno in cui uno dei contatti compie gli anni, accanto al suo nome comparirà l’emoji di una torta insieme alla dicitura “Birthday today”. L’avviso resterà visibile per tutte le ventiquattro ore, senza bisogno di aprire il calendario, impostare notifiche manuali o affidarsi ad altre app. Una segnalazione discreta, che vive dentro l’elenco dei contatti e non invade le conversazioni.

Il punto interessante riguarda la gestione dei dati. WhatsApp non costruirà un proprio archivio delle date di nascita, ma si limiterà a leggere quelle già presenti nell’app Contatti del telefono. Chi ha l’abitudine di compilare il campo dedicato al compleanno quando salva un numero vedrà quindi comparire l’indicazione in automatico. Per aggiungerne una mancante basterà modificare la scheda del contatto direttamente sullo smartphone, senza passaggi aggiuntivi dentro l’app di messaggistica. Una scelta che evita di caricare i server di ulteriori informazioni personali e che, allo stesso tempo, lascia agli utenti il controllo su cosa inserire e cosa no.

La nuova scheda Contatti e il riassetto dell’app

Questi promemoria non nascono isolati, ma fanno parte di un lavoro più ampio sulla struttura dell’applicazione. La scheda Contatti in preparazione per iOS dovrebbe prendere il posto dell’attuale tab Aggiornamenti, con Stato e Canali destinati a essere spostati progressivamente all’interno della schermata Chat. Una riorganizzazione che punta a raccogliere in un unico posto tutto ciò che riguarda le persone con cui si comunica.

Dentro la nuova area, oltre alle torte di compleanno, si potrà capire più in fretta chi è online in quel momento e chi è stato attivo di recente. Informazioni che oggi esistono già ma risultano sparse tra schermate diverse, costringendo a qualche passaggio in più per essere recuperate. L’obiettivo dichiarato dalla logica di questo redesign è ridurre i tocchi necessari e rendere l’elenco dei contatti qualcosa di più simile a una vera rubrica intelligente.

Sui tempi non ci sono indicazioni precise. La funzione dedicata ai compleanni resta in sviluppo e non è stata comunicata alcuna data di rilascio. Lo scenario più probabile prevede un debutto iniziale per gli iscritti al canale beta con uno dei prossimi aggiornamenti dell’applicazione su iOS, seguito eventualmente da una distribuzione più ampia se i test andranno a buon fine. Nessun riferimento, per ora, a una versione Android della stessa novità. Resta il fatto che si tratta di una di quelle aggiunte piccole, quasi banali sulla carta, che però cambiano il modo in cui si usa l’app tutti i giorni. Un promemoria automatico basato su dati già in possesso del telefono costa poco in termini di risorse e risolve un problema che chiunque ha sperimentato almeno una volta.

Fonte: TecnoAndroid