PlayStation Store, saldi Avventure Autunnali fino all’8 ottobre

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Chi tiene d’occhio le offerte digitali troverà pane per i suoi denti: sul PlayStation Store sono partiti oggi i saldi Avventure Autunnali, una tornata di sconti che mette in vetrina centinaia di giochi per PS4 e PS5 a prezzo ribassato, comprese diverse uscite recenti che raramente scendono di quota. La promozione resta attiva fino all’8 ottobre, quindi c’è un po’ di tempo per ragionare, confrontare e magari svuotare quella lista dei desideri che cresce da mesi senza mai accorciarsi.
La quantità di titoli coinvolti è la cosa che colpisce di più. Non parliamo di una selezione ristretta di produzioni di punta, ma di un catalogo trasversale che mescola tripla A di grosso richiamo, novità arrivate da poco sugli scaffali digitali e una marea di indie e giochi più stagionati, quelli che ormai vivono di ristampe digitali e di sconti ricorrenti. Il tema autunnale, va detto, è più che altro un’etichetta di comodo: non ci sono giochi legati alla stagione o atmosfere da foliage, semplicemente l’autunno è appena cominciato e il nome suonava bene.
Qualche esempio tra gli sconti disponibili
Impossibile elencare tutto, servirebbe una pagina intera solo per scorrere i nomi. Qualche assaggio però rende l’idea del livello dei prezzi proposti in questa tornata:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced a 53,99 euro
- Halo Campaign Evolved a 47,99 euro
- Microsoft Flight Simulator Standard Edition a 63,99 euro
- Marvel’s Spider-Man 2 a 39,99 euro
- Gran Turismo 7 a 39,99 euro
- The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 24,99 euro
- Baldur’s Gate 3 a 48,99 euro
- Mafia The Omertà Collection a 49,99 euro
- The Last of Us Parte II Remastered a 29,99 euro
- Hades 2 a 20,99 euro
- Beast of Reincarnation a 43,99 euro
- Diablo 4 Standard Edition a 35,99 euro
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl Ultimate Edition a 76,99 euro
- Starfield a 29,99 euro
- Outer Wilds a 14,99 euro
- The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered a 38,49 euro
Sono briciole rispetto all’offerta complessiva, ma bastano a capire l’impostazione. Da una parte i pezzi grossi recenti, che scendono quanto basta per diventare appetibili senza svendersi, dall’altra classici come The Witcher 3 o Outer Wilds che ormai viaggiano su cifre da acquisto d’impulso. In mezzo, un’ampia zona grigia fatta di remaster, edizioni complete e produzioni indipendenti che spesso passano inosservate proprio perché sepolte sotto i nomi più rumorosi.
Cosa conviene sapere prima di comprare
Il consiglio pratico resta lo stesso di sempre: le pagine ufficiali del PlayStation Store dedicate all’iniziativa sono l’unico modo per avere il quadro completo, perché la selezione è troppo ampia per essere riassunta e i filtri per genere o per fascia di prezzo aiutano parecchio a orientarsi. Vale la pena anche controllare se un titolo è già incluso in un abbonamento attivo, capita più spesso di quanto si pensi di acquistare qualcosa che era già disponibile.
Attorno a questi sconti si muovono intanto altre voci dal mondo Sony. Nelle scorse ore è emerso che l’azienda potrebbe stare lavorando a un nuovo sistema di ricompense legato agli acquisti PlayStation, una direzione che cambierebbe il modo di ragionare su spese e promozioni. Sul fronte hardware, invece, le indicazioni non sono altrettanto rosee: la disponibilità di PS5 Pro potrebbe restare limitata anche nel corso del 2027, con una reperibilità che continuerebbe a non soddisfare la domanda. Per chi nel frattempo gioca già su PS5 o su PS4, la finestra è quella: da oggi all’8 ottobre, con centinaia di giochi coinvolti e una rotazione di generi abbastanza ampia da accontentare sia chi cerca l’azione muscolare sia chi preferisce qualcosa di più raccolto e sperimentale.
Fonte: TecnoAndroid