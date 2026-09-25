PlayStation Store, saldi Avventure Autunnali fino all’8 ottobre

Chi tiene d’occhio le offerte digitali troverà pane per i suoi denti: sul PlayStation Store sono partiti oggi i saldi Avventure Autunnali, una tornata di sconti che mette in vetrina centinaia di giochi per PS4 e PS5 a prezzo ribassato, comprese diverse uscite recenti che raramente scendono di quota. La promozione resta attiva fino all’8 ottobre, quindi c’è un po’ di tempo per ragionare, confrontare e magari svuotare quella lista dei desideri che cresce da mesi senza mai accorciarsi.

La quantità di titoli coinvolti è la cosa che colpisce di più. Non parliamo di una selezione ristretta di produzioni di punta, ma di un catalogo trasversale che mescola tripla A di grosso richiamo, novità arrivate da poco sugli scaffali digitali e una marea di indie e giochi più stagionati, quelli che ormai vivono di ristampe digitali e di sconti ricorrenti. Il tema autunnale, va detto, è più che altro un’etichetta di comodo: non ci sono giochi legati alla stagione o atmosfere da foliage, semplicemente l’autunno è appena cominciato e il nome suonava bene.

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Qualche esempio tra gli sconti disponibili

Impossibile elencare tutto, servirebbe una pagina intera solo per scorrere i nomi. Qualche assaggio però rende l’idea del livello dei prezzi proposti in questa tornata:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced a 53,99 euro

Halo Campaign Evolved a 47,99 euro

Microsoft Flight Simulator Standard Edition a 63,99 euro

Marvel’s Spider-Man 2 a 39,99 euro

Gran Turismo 7 a 39,99 euro

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition a 24,99 euro

Baldur’s Gate 3 a 48,99 euro

Mafia The Omertà Collection a 49,99 euro

The Last of Us Parte II Remastered a 29,99 euro

Hades 2 a 20,99 euro

Beast of Reincarnation a 43,99 euro

Diablo 4 Standard Edition a 35,99 euro

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl Ultimate Edition a 76,99 euro

Starfield a 29,99 euro

Outer Wilds a 14,99 euro

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered a 38,49 euro

Sono briciole rispetto all’offerta complessiva, ma bastano a capire l’impostazione. Da una parte i pezzi grossi recenti, che scendono quanto basta per diventare appetibili senza svendersi, dall’altra classici come The Witcher 3 o Outer Wilds che ormai viaggiano su cifre da acquisto d’impulso. In mezzo, un’ampia zona grigia fatta di remaster, edizioni complete e produzioni indipendenti che spesso passano inosservate proprio perché sepolte sotto i nomi più rumorosi.

Cosa conviene sapere prima di comprare

Il consiglio pratico resta lo stesso di sempre: le pagine ufficiali del PlayStation Store dedicate all’iniziativa sono l’unico modo per avere il quadro completo, perché la selezione è troppo ampia per essere riassunta e i filtri per genere o per fascia di prezzo aiutano parecchio a orientarsi. Vale la pena anche controllare se un titolo è già incluso in un abbonamento attivo, capita più spesso di quanto si pensi di acquistare qualcosa che era già disponibile.

Attorno a questi sconti si muovono intanto altre voci dal mondo Sony. Nelle scorse ore è emerso che l’azienda potrebbe stare lavorando a un nuovo sistema di ricompense legato agli acquisti PlayStation, una direzione che cambierebbe il modo di ragionare su spese e promozioni. Sul fronte hardware, invece, le indicazioni non sono altrettanto rosee: la disponibilità di PS5 Pro potrebbe restare limitata anche nel corso del 2027, con una reperibilità che continuerebbe a non soddisfare la domanda. Per chi nel frattempo gioca già su PS5 o su PS4, la finestra è quella: da oggi all’8 ottobre, con centinaia di giochi coinvolti e una rotazione di generi abbastanza ampia da accontentare sia chi cerca l’azione muscolare sia chi preferisce qualcosa di più raccolto e sperimentale.

Fonte: TecnoAndroid