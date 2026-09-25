iPad mini 2026: display OLED, chip A19 Pro e scocca nuova

Il prossimo iPad mini sembra ormai vicino al debutto, e le indiscrezioni che circolano attorno al piccolo tablet di Apple parlano di un aggiornamento tutt’altro che marginale, con un cambio di pannello, un salto generazionale sul processore e una scocca ripensata da zero. Non il solito ritocco di facciata, insomma. Il modello attuale, quello arrivato nel 2024, comincia a mostrare qualche ruga e a Cupertino pare ci sia la volontà di rimettere mano al progetto in modo piuttosto deciso, con un lancio atteso entro la fine del 2026.

C’è anche un interrogativo di fondo che accompagna tutta questa vicenda, ed è legato a iPhone Duo, il dispositivo pieghevole che nel giro di qualche anno potrebbe finire per rendere superfluo un tablet da otto pollici scarsi. Per ora, però, l’azienda non sembra affatto intenzionata a mandare in pensione la linea. Anzi.

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Display OLED e nuovo chip, le due novità più pesanti

Il cambiamento più evidente riguarda lo schermo. Secondo le voci più ricorrenti, il nuovo iPad mini abbandonerebbe finalmente il pannello LCD per passare a un display OLED, con tutto quello che ne consegue in termini di neri più profondi, contrasto e resa dei colori. Un passaggio che i possessori del tablet compatto aspettano da parecchio tempo, visto che sugli iPad Pro la tecnologia è già arrivata da un pezzo.

Quello che ancora non è chiaro è se Apple deciderà di accompagnare il nuovo pannello con la tecnologia ProMotion e il refresh rate variabile fino a 120Hz. Sarebbe la ciliegina, ma su questo punto le indiscrezioni restano piuttosto caute e nessuno se la sente di metterci la mano sul fuoco.

Sul fronte delle prestazioni, invece, il salto appare più netto. Si passerebbe dal chip A17 Pro montato sul modello del 2024 a un A19 Pro oppure, nello scenario più ottimistico, a un A20 Pro. Due generazioni di distanza rispetto all’attuale, con quello che significa in termini di potenza bruta, efficienza energetica e gestione delle funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Scocca ridisegnata, resistenza all’acqua e altoparlanti senza fori

Il capitolo design merita un discorso a parte. Il nuovo iPad mini dovrebbe arrivare con una scocca completamente riprogettata, pensata per garantire la resistenza all’acqua sulla falsariga di quanto già avviene sugli iPhone. Una caratteristica che finora è sempre mancata sui tablet della casa, e che su un dispositivo così portatile ha un senso pratico evidente.

C’è poi un dettaglio tecnico che potrebbe trasformare il piccolo tablet in una specie di apripista. Apple starebbe valutando l’adozione di un sistema di altoparlanti a vibrazione, una soluzione che permetterebbe di eliminare del tutto i fori delle griglie audio dalla scocca. Sarebbe il primo prodotto dell’azienda a montare una tecnologia del genere, e non è difficile immaginare che, se funzionasse bene, la strada verrebbe poi percorsa anche su altri dispositivi.

Fonte: TecnoAndroid