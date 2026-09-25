Casper, la rara aragosta fantasma sarà studiata per la prima volta

Tra tutte le stranezze che il mare restituisce ogni tanto ai pescatori, poche reggono il confronto con Casper, l’aragosta fantasma diventata in poco tempo una piccola celebrità. Le stime parlano di un esemplare su cento milioni, un numero che da solo basterebbe a spiegare l’attenzione intorno a questo crostaceo, ma è il guscio a fare la differenza, tanto particolare che descriverlo a parole rende sempre meno dell’effetto che produce guardandolo dal vivo.

Chi si occupa di questi animali sa bene che le colorazioni anomale esistono e ogni tanto saltano fuori. Il punto è che si tratta quasi sempre di casi isolati, notizie da giornale locale, curiosità che finiscono in una vasca e poi vengono dimenticate. Con Casper la storia prende una piega diversa, perché l’esemplare non resterà soltanto un’attrazione da fotografare.

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Un guscio che va visto per essere creduto

La definizione di aragosta “fantasma” nasce proprio dall’aspetto, lontanissimo dal classico bruno rossastro a cui si è abituati quando si pensa a questi animali. È un tipo di colorazione rara che colpisce chiunque la veda per la prima volta, compresi gli addetti ai lavori, e che trasforma un animale altrimenti ordinario in qualcosa che sembra uscito da un acquario immaginario.

La frequenza di cui si parla, uno su cento milioni, aiuta a inquadrare la faccenda. Non è il genere di incontro che capita due volte nella vita di un pescatore. Anzi, per moltissimi non capita affatto. Ed è anche per questo che, quando un esemplare simile finisce nelle reti, la reazione più comune non è portarlo in cucina ma cercare qualcuno che sappia cosa farne.

Il fascino estetico, però, è solo la parte superficiale della questione. Dietro un guscio così insolito ci sono meccanismi biologici che restano in buona parte da chiarire, e ogni animale di questo tipo rappresenta un’occasione difficile da replicare per chi studia i crostacei.

Casper entra in uno studio mai tentato prima

La novità vera riguarda il futuro dell’animale. Casper parteciperà infatti a una ricerca definita come la prima nel suo genere, pensata proprio per indagare i crostacei dai colori insoliti. Un progetto che, almeno sulla carta, prova a mettere ordine in un campo finora affrontato più per episodi sparsi che con un approccio strutturato.

L’idea di raccogliere e analizzare in modo sistematico esemplari con colorazioni anomale segna un cambio di passo rispetto al racconto folkloristico che di solito accompagna queste scoperte. Un conto è la fotografia virale, un altro è capire cosa produce certe variazioni e quanto siano davvero eccezionali rispetto alla popolazione generale.

Per un animale che ha già conquistato il pubblico grazie al suo aspetto, si tratta di una seconda vita piuttosto singolare. Da curiosità da vetrina a soggetto di studio, con la possibilità concreta di contribuire a una conoscenza che al momento resta piuttosto frammentaria.

Il caso di questa aragosta rara mostra bene quanto anche un singolo esemplare possa pesare quando le probabilità sono così basse. Ogni individuo diventa un tassello prezioso, e perderlo significa perdere informazioni difficilmente recuperabili altrove.

La combinazione tra rarità estrema e interesse scientifico spiega perché Casper abbia attirato tanta attenzione in così poco tempo. Un crostaceo che, sulla base delle stime disponibili, ha un solo simile ogni cento milioni di esemplari, e che ora entrerà a far parte di uno studio inedito dedicato proprio a questi casi fuori dall’ordinario.

Fonte: TecnoAndroid