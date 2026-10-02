ISS, l’età si fa sentire: c’è un guasto nel Mobile Transporter

Quando un componente della Stazione Spaziale Internazionale costruito oltre 25 anni fa inizia a mostrare qualche comportamento anomalo, è inevitabile che gli occhi degli addetti ai lavori si puntino subito su di lui. È successo con Canadarm2, il grande braccio robotico della ISS, finito sotto osservazione dopo una serie di segnali poco rassicuranti. Le ultime verifiche condotte dalla NASA permettono però di ridimensionare parecchio le preoccupazioni iniziali. Il braccio funziona correttamente e il problema è stato circoscritto a un altro elemento, cioè il sistema che gli consente di spostarsi lungo la stazione.

Una distinzione che può sembrare sottile, ma che in realtà cambia parecchio il quadro della situazione. Un conto è avere un braccio robotico che non risponde ai comandi, tutt’altra faccenda è una componente di supporto che dà qualche grattacapo durante le operazioni. Nel caso di Canadarm2 la notizia più importante è proprio questa. Lo strumento in sé gode di buona salute, mentre l’attenzione degli ingegneri si è concentrata sulla parte che lo accompagna nei suoi spostamenti.

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Che cos’è il Mobile Transporter e perché conta tanto

Il componente finito nel mirino si chiama Mobile Transporter ed è una piattaforma motorizzata che corre lungo il traliccio principale della ISS. Il suo compito è piuttosto semplice da descrivere, anche se tutt’altro che banale da realizzare in orbita. Permette a Canadarm2 di raggiungere diverse zone della struttura, trasportandolo da un punto all’altro della stazione invece di lasciarlo fermo in un’unica posizione. Senza questa sorta di carrello, insomma, il braccio avrebbe un raggio d’azione molto più limitato.

Dopo alcuni errori di comunicazione registrati sul sistema, i tecnici si sono messi al lavoro per capire dove si annidasse il guasto. E durante le analisi è emerso qualcosa di interessante. Il Mobile Transporter utilizza infatti due canali di comando ridondanti, chiamati semplicemente A e B, pensati proprio per garantire una via alternativa nel caso uno dei due smetta di comportarsi come previsto. Il canale B è stato verificato e risulta pienamente funzionante, mentre le anomalie riguardano principalmente il canale A.

Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, perché la presenza di un percorso di comando ancora affidabile è esattamente il motivo per cui sistemi del genere vengono progettati con una doppia linea. Avere almeno una delle due strade in perfetta efficienza offre agli ingegneri della NASA un margine di manovra prezioso mentre continuano le indagini sull’altra.

Un comportamento che segue una logica precisa

C’è poi un altro aspetto che ha catturato l’attenzione degli specialisti. Il comportamento del sistema non appare completamente casuale, e questo aiuta parecchio a restringere il campo delle ipotesi. Diversi comandi semplici vengono eseguiti senza alcun intoppo, segno che la comunicazione di base continua a funzionare. Le difficoltà sembrano invece emergere quando entrano in gioco operazioni più complesse, quelle che richiedono una sequenza articolata di istruzioni.

Un esempio concreto riguarda la procedura automatica necessaria a scollegare gli ombelicali, ovvero i collegamenti che uniscono il transporter alla stazione. Prima di ogni spostamento della piattaforma lungo il traliccio questi collegamenti devono essere staccati, ed è proprio in questa fase che i problemi tendono a farsi vedere. Un passaggio delicato, quindi, che il Mobile Transporter fatica a portare a termine quando i comandi arrivano attraverso il canale A, mentre le istruzioni più elementari continuano a essere eseguite normalmente.

Fonte: TecnoAndroid