Amazon Music Unlimited gratis fino a 4 mesi per i nuovi utenti

Chi aveva in mente di mettere alla prova un servizio di streaming musicale senza spendere nulla ha di nuovo la strada libera, perché Amazon Music Unlimited torna con la promozione che regala fino a 4 mesi di utilizzo gratuito ai nuovi utenti. Una formula già vista in passato, che riappare a intervalli abbastanza regolari e che stavolta si presenta con le stesse condizioni conosciute: nessun pagamento durante il periodo di prova, rinnovo automatico che scatta soltanto alla scadenza e possibilità di tirarsi indietro quando si vuole.

La distinzione da tenere a mente riguarda il tipo di account. I clienti Amazon Prime sono quelli che portano a casa il pacchetto più generoso, ovvero i 4 mesi pieni. Chi invece non ha un abbonamento Prime attivo non resta comunque fuori dalla porta, perché la prova gratuita è accessibile anche in questo caso, con una durata ridotta a 3 mesi. Sempre gratis, semplicemente un mese in meno rispetto a chi già fa parte dell’ecosistema Prime.

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Come funziona la promo e cosa succede dopo

Il meccanismo è quello classico degli abbonamenti digitali. Si attiva la prova, si usa il servizio senza alcun addebito per tutto il periodo previsto e, una volta esaurito il bonus, il piano si rinnova al prezzo standard di 12,99 euro al mese. Nessun vincolo, nessuna penale, nessun periodo minimo da rispettare: la disattivazione del rinnovo automatico può essere fatta in qualunque momento, anche il giorno stesso in cui si sottoscrive la prova.

Quest’ultimo dettaglio è quello che conviene sottolineare, perché spesso viene ignorato. Disdire subito non significa perdere i mesi gratuiti già maturati, ma semplicemente impedire che l’abbonamento si trasformi in un pagamento ricorrente alla scadenza. In pratica, chi volesse sfruttare l’offerta come una semplice finestra di test può togliere il rinnovo appena completata l’iscrizione e continuare ad ascoltare fino all’ultimo giorno disponibile. Una precauzione utile soprattutto per chi tende a dimenticarsi delle date e poi ritrova l’addebito in estratto conto.

A chi è riservata l’offerta

Il requisito principale è quello di essere nuovi utenti del servizio. Chi ha già avuto un abbonamento attivo in passato, o ha già usato una prova gratuita in precedenza, normalmente non rientra nella platea a cui l’iniziativa è rivolta. Il consiglio pratico, allora, è di verificare direttamente dalla pagina dedicata al momento dell’attivazione quale sia la durata effettivamente proposta al proprio account, perché l’indicazione dei mesi disponibili compare in fase di adesione e cambia in base alla situazione dell’utente.

Va detto che promozioni di questo tipo tendono a essere legate a un periodo di validità limitato. Non si tratta di una condizione permanente ma di un’iniziativa temporanea, che compare, resta attiva per qualche settimana e poi lascia spazio alle condizioni ordinarie. Chi è interessato, quindi, fa bene a non prendersela troppo comoda, considerando che il valore complessivo del risparmio arriva a superare i 50 euro nel caso dei 4 mesi riservati agli abbonati Prime.

Per il resto, l’esperienza è quella completa del servizio a pagamento: nessuna limitazione artificiale legata alla natura promozionale dell’abbonamento, nessun catalogo ridotto, nessuna modalità dimezzata. Il periodo gratuito coincide con l’accesso pieno ad Amazon Music Unlimited, esattamente come lo vivrebbe un utente che paga la quota mensile. Terminata la fase di prova, la scelta si riduce a due opzioni: lasciare che il rinnovo prosegua a 12,99 euro al mese oppure interrompere tutto senza dover fornire spiegazioni.