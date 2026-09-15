El Niño fino a febbraio 2027: probabilità vicina al 100%

Il ritorno sotto i riflettori di El Niño non è una novità assoluta, perché il fenomeno accompagna il clima del pianeta da sempre, ma quest’anno l’attenzione attorno ai suoi effetti è cresciuta parecchio. E non tanto per quello che sta succedendo adesso, quanto per quello che potrebbe diventare la normalità: un passaggio verso condizioni sempre più consolidate ed estreme, con conseguenze che vanno ben oltre l’area in cui il fenomeno nasce.

Il meccanismo, spiegato senza troppi tecnicismi, parte dalle acque del Pacifico tropicale. Quando diventano molto più calde del normale, il calore non resta confinato lì. Si trasferisce nell’atmosfera, la modifica, e da quel momento in poi gli effetti viaggiano. Piogge che cambiano regime, temperature che si spostano fuori dalla media, tutto questo a migliaia di chilometri di distanza dal punto di origine. È esattamente questa capacità di propagarsi che rende El Niño un problema globale e non una faccenda regionale.

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Una probabilità vicina al 100% fino a febbraio 2027

Le previsioni coordinate dall’Organizzazione meteorologica mondiale parlano chiaro, e con un livello di sicurezza che raramente si vede in questo tipo di aggiornamenti. La probabilità che il fenomeno prosegua almeno fino a febbraio 2027 è vicina al 100%. La stessa WMO definisce eccezionale un grado di certezza del genere, perché di norma le proiezioni su El Niño lasciano margini di incertezza ben più ampi, soprattutto quando si guarda a orizzonti temporali così lunghi.

Tradotto in pratica, significa che non si tratta di un episodio destinato a esaurirsi nel giro di qualche settimana. Il segnale è considerato stabile, e questo cambia il modo in cui vanno lette le prossime stagioni. Gli scienziati guardano con preoccupazione ai prossimi mesi proprio perché la combinazione tra acque anomalamente calde e una persistenza così prolungata aumenta la probabilità di eventi estremi, cioè quelle situazioni meteorologiche che escono dai binari statistici abituali e che pesano su agricoltura, risorse idriche e sicurezza delle popolazioni.

Perché il fenomeno preoccupa più del solito

Il punto centrale non è che El Niño esista. Esiste da sempre, ciclicamente, e i suoi effetti sono studiati da decenni. Il punto è un altro: l’ipotesi che quello che finora veniva percepito come un’oscillazione temporanea si stia trasformando in qualcosa di più radicato. Una condizione ricorrente e più intensa, con picchi che diventano la regola anziché l’eccezione.

Questo spostamento è ciò che sta cambiando il tono delle valutazioni scientifiche. Un conto è gestire un’anomalia che arriva e passa, un altro è convivere con un sistema atmosferico che si riorganizza attorno a nuove condizioni di partenza. Il clima globale reagisce in modo non lineare, e piccoli scostamenti nelle temperature oceaniche possono amplificarsi lungo il percorso, generando effetti sproporzionati rispetto alla causa iniziale.

La prospettiva di un fenomeno attivo almeno fino a inizio 2027 apre quindi una finestra lunga, durante la quale le variazioni di piogge e temperature potranno manifestarsi in aree molto diverse tra loro e con intensità difficili da calibrare in anticipo. Le proiezioni indicano la persistenza, non la distribuzione precisa degli impatti, ed è proprio su quel fronte che il lavoro di monitoraggio continuerà nei prossimi mesi. Gli aggiornamenti dell’Organizzazione meteorologica mondiale restano lo strumento principale per seguire l’evoluzione del quadro, con una certezza già messa nero su bianco: il fenomeno non si spegnerà a breve.