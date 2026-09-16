Apple M5 Ultra, benchmark record: 52.516 punti in multi core

Il primo risultato di benchmark del chip M5 Ultra è comparso nel database di Geekbench 7, e i numeri raccontano di un salto prestazionale che non lascia molto spazio ai dubbi: si tratta del silicio più veloce mai prodotto da Apple. Il dato, per ora non verificato, riguarda la configurazione più spinta, quella con CPU a 36 core, e arriva a pochi giorni dal debutto commerciale del nuovo Mac Studio, il primo prodotto della casa di Cupertino a montare questo processore.

I punteggi registrati parlano di 3.774 punti nel test single core e 52.516 nel multi core. Per capire quanto valgano, serve un confronto, e qui la situazione è particolare: un chip M4 Ultra non è mai esistito, quindi il riferimento più vicino resta M3 Ultra nella versione con CPU a 32 core, che su Geekbench 7 viaggia in media sui 2.920 punti in single core e 39.059 in multi core.

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Circa il 30% in più sul single core, il 35% sul multi core

Facendo i conti, se il risultato apparso nel database è attendibile, M5 Ultra guadagna intorno al 30% sulle prestazioni a singolo core e circa il 35% su quelle multi core rispetto alla generazione precedente. Numeri che collimano con quanto dichiarato da Apple in fase di presentazione, ovvero fino a 1,25 volte più veloce nel single thread e fino a 1,3 volte nel multi thread rispetto a M3 Ultra. In alcuni casi il benchmark sembra persino superare le promesse ufficiali, il che capita raramente. Vale però la solita avvertenza: con l’arrivo di altri risultati i punteggi tenderanno a oscillare, e la media finale potrebbe assestarsi su valori leggermente diversi.

Il prezzo di tutto questo non è simbolico. Negli Stati Uniti il Mac Studio con M5 Ultra a 36 core parte da EUR 5.892, che al cambio corrispondono a circa 6.300 euro. Una cifra che colloca la macchina in una fascia riservata a chi lavora con carichi davvero pesanti.

La classifica aggiornata dei chip Apple

Guardando ai punteggi massimi in multi core, la gerarchia interna alla famiglia di processori Apple si presenta così:

M5 Ultra: 52.516

M3 Ultra: 39.059

M5 Max: 35.119

M5 Pro: 33.593

M4 Max: 29.047

M2 Ultra: 28.789

M4 Pro: 24.894

M3 Max: 24.649

M1 Ultra: 23.328

M6: 22.783

M5: 17.948

M2 Max: 17.387

M3 Pro: 16.880

M2 Pro: 16.725

M4: 15.477

M1 Max: 14.299

M1 Pro: 13.914

M3: 11.650

M2: 9.809

M1: 8.582

Il confronto più suggestivo è quello con il passato: M5 Ultra risulta fino a 2,25 volte più rapido del primo M1 Ultra e fino a 6 volte più veloce dell’M1 originale, il chip che nel suo piccolo aveva aperto la strada a tutta questa architettura. Naturalmente, come sempre accade, le prestazioni nell’uso quotidiano dipendono dal tipo di applicazione e raramente rispecchiano in modo pulito i numeri di un test sintetico.

Quando arrivano le nuove macchine

Il nuovo Mac Studio con M5 Max e M5 Ultra, insieme al nuovo Mac mini equipaggiato con M6 e M5 Pro, sarà disponibile da martedì 22 settembre. Manca ancora un pezzo del quadro, perché nel database di Geekbench 7 non sono comparsi i risultati relativi alla GPU di M5 Ultra, la parte che interessa soprattutto a chi lavora con rendering, montaggio video e carichi grafici intensi. Sul fronte CPU, invece, il primo tassello è stato messo, e indica una distanza notevole dal resto del listino.