WhatsApp, gli screenshot delle chat valgono come prova in aula

Uno screenshot di WhatsApp può diventare a tutti gli effetti una prova digitale davanti a un giudice, senza bisogno di sequestrare il telefono, senza perizie tecniche e senza le procedure previste per le intercettazioni. Lo ha messo nero su bianco la Corte di cassazione penale con la sentenza numero 24803/2026, pronunciandosi su un caso in cui i messaggi erano stati consegnati agli inquirenti direttamente dalla persona che li aveva ricevuti. Un passaggio tutt’altro che marginale, perché tocca una pratica diffusissima nelle aule di tribunale italiane.

La vicenda da cui nasce la decisione riguarda un procedimento per condotte persecutorie e per violazione di un divieto imposto dall’autorità giudiziaria. Tra gli elementi portati a sostegno dell’accusa figuravano numerosi messaggi scambiati su WhatsApp, presentati appunto sotto forma di immagini catturate dallo schermo del telefono.

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La difesa puntava sull’acquisizione tecnica, la Cassazione ha detto no

La linea difensiva era stata costruita proprio sul punto più tecnico della questione. Secondo questa ricostruzione, trattandosi di comunicazioni private, non sarebbe stato sufficiente uno screenshot: occorreva intervenire sul dispositivo da cui i messaggi provenivano e sottoporlo a verifiche adeguate, con tutte le garanzie del caso. In altre parole, una vera e propria acquisizione tecnica, con il telefono materialmente nelle mani di chi indaga.

I giudici di legittimità hanno respinto questa impostazione. Il ragionamento è lineare e ruota attorno a una distinzione che spesso viene confusa. Chi riceve un messaggio non si sta intromettendo in una conversazione altrui, perché di quella conversazione è parte. I soggetti coinvolti sono due e stanno parlando tra loro. Non c’è nessun terzo che ascolta di nascosto, nessuna captazione occulta, nessuna violazione della riservatezza di estranei. Ecco perché la disciplina delle intercettazioni, pensata per casi radicalmente diversi, non entra in gioco.

Conservare una conversazione e portarla in tribunale

Da qui discende la conseguenza più concreta della pronuncia. Se uno dei due interlocutori decide di conservare lo scambio di messaggi e di presentarlo in giudizio per tutelare un proprio diritto, può farlo. Non serve autorizzazione, non serve un intermediario tecnico, non serve trasformare una chat in un reperto forense prima di poterla mostrare al giudice. Lo screenshot vale come documento, con tutto il peso che ne consegue.

Il punto ha una ricaduta pratica enorme, soprattutto nei procedimenti che riguardano condotte persecutorie, molestie e violazioni di provvedimenti restrittivi. In questi contesti la chat è spesso l’unica traccia concreta di quanto è accaduto, e imporre ogni volta un’acquisizione forense del dispositivo avrebbe significato allungare i tempi e complicare la posizione di chi denuncia. La Cassazione ha scelto la strada opposta, valorizzando il fatto che la prova arriva da chi quella comunicazione l’ha vissuta in prima persona.

Resta poi il piano del contenuto, che è un’altra cosa rispetto alla forma. Il riconoscimento dello screenshot come prova valida non toglie nulla alla valutazione che il giudice è chiamato a fare sul merito dei messaggi, sul contesto in cui sono stati inviati e sul quadro complessivo delle accuse. La sentenza numero 24803/2026 chiarisce il come il materiale entra nel processo, non il peso che assumerà una volta dentro.

Per chi si trova a raccogliere elementi in situazioni delicate, il messaggio che arriva dalla Corte di cassazione è comunque netto. Una chat salvata e stampata non è materiale di serie B, e la sua provenienza diretta da uno dei due interlocutori è esattamente ciò che la rende utilizzabile nel procedimento penale.