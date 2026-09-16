Truffe casinò su TikTok e Instagram: come riconoscerle subito

Capita a chiunque passi qualche minuto sui social: tra un video e l’altro spuntano le truffe con annunci a tema casinò su TikTok e Instagram, mascherate da promesse di bonus da 200 euro, vincite immediate e registrazioni lampo su piattaforme di cui nessuno ha mai sentito parlare. Il pulsante “scopri di più” sta lì, a un tocco di distanza, e proprio la sua comodità è il punto debole. Non si parla di gioco d’azzardo in senso stretto, ma di sicurezza mobile: la stessa dinamica che porta a scaricare una app di investimenti fasulla o a comprare su un e-commerce contraffatto travestito da mega sconto.

Il motivo per cui questi annunci si moltiplicano proprio dentro i feed si spiega con tre elementi piuttosto banali. Il primo è il targeting algoritmico, perché le piattaforme distribuiscono la pubblicità in base al comportamento, e chi ha già toccato contenuti simili se li ritrova con frequenza crescente. Il secondo è il costo ridicolo di piazzare una campagna fraudolenta rispetto al guadagno potenziale, il che spinge a produrne a raffica anche quando una parte viene rimossa. Il terzo è la velocità con cui si consuma tutto: due secondi scarsi per annuncio, troppo pochi per accorgersi dei segnali che smaschererebbero un operatore inaffidabile.

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Numeri che aiutano a capire la dimensione del fenomeno

I dati raccolti in Europa nel 2025 raccontano che circa un annuncio su dieci visto sui social era riconducibile a una truffa, per un totale stimato di 993 miliardi di impression pubblicitarie fraudolente sull’intero continente. Numeri difficili anche solo da immaginare, che convivono nello stesso feed con la pubblicità legittima e che, a colpo d’occhio, non si distinguono affatto. Sempre nel 2025, il report annuale della Polizia Postale parla di 51.560 casi trattati a livello nazionale, con una crescita che riguarda più la complessità tecnica delle frodi che i volumi in sé.

Tra tutte le categorie, quella dei casinò online non autorizzati resta la più documentata in Italia, e il motivo è semplice: esiste un registro pubblico e verificabile, quello dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una piattaforma di gioco priva di licenza ADM non è genericamente poco raccomandabile, è illegale. Chi ci deposita denaro non ha diritto ad alcun rimborso, non gode di tutele sul gioco responsabile e non ha un ente a cui rivolgersi se qualcosa va storto.

La verifica che richiede cinque minuti scarsi

Prima di inserire i dati di una carta su un sito arrivato da un annuncio social, conviene fermarsi. Il primo passaggio è cercare il nome dell’operatore nell’elenco pubblico dei concessionari su adm.gov.it, gratuito e aggiornato con cadenza settimanale. Il secondo è controllare il numero di concessione nel footer del sito, perché un operatore autorizzato lo mostra sempre e la sua assenza basta e avanza per chiudere la pagina. Terzo punto, la qualità del linguaggio nei termini e condizioni: i requisiti di rollover di un bonus vanno scritti in italiano corretto e con cifre esplicite, non in un gergo vago o tradotto con i piedi. Ultimo, un test all’assistenza clienti prima di depositare, perché la rapidità e la precisione della risposta dicono più di qualunque recensione online. Lo stesso schema mentale funziona davanti a una app di trading sospetta o a un negozio mai visto prima. Cambia l’oggetto, non il metodo.

Il bonus trappola e cosa fare dopo aver cliccato

Il meccanismo che rende efficaci questi annunci ha un nome preciso, dark pattern. L’offerta esiste sul serio, ma le condizioni per incassarla sono costruite perché nessuno ci riesca: requisiti di scommessa irraggiungibili, scadenze cortissime, categorie di gioco escluse senza avvisare. La stessa logica degli abbonamenti impossibili da disdire o dei rimborsi promessi entro 24 ore senza mai un modulo funzionante.

Chi ha già registrato un account o versato del denaro dovrebbe salvare subito uno screenshot di tutto, annuncio compreso, prima che il sito sparisca. Poi contattare la banca per una richiesta di chargeback nelle prime settimane dall’operazione, perché superata quella finestra ottenere lo storno diventa complicato. Infine la segnalazione alla Polizia Postale attraverso il portale del Commissariato di P.S. Online, commissariatodips.it, che raccoglie esattamente questo tipo di denunce.