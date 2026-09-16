Apple, ora iMac Retina 4K 2019 è ufficialmente vintage

L’ennesimo iMac con processore Intel è finito nella lista dei prodotti vintage di Apple, e stavolta tocca al modello da 21,5 pollici con display Retina 4K del 2019. L’aggiornamento è arrivato il 15 settembre 2026, poche settimane dopo che tre MacBook erano stati spostati nell’elenco ben più definitivo dei dispositivi obsoleti. Per chi ha ancora quella macchina sulla scrivania, la notizia non è drammatica, ma qualche conseguenza pratica ce l’ha.

Apple tiene aggiornata da anni una doppia lista, quella dei prodotti vintage e quella dei prodotti obsoleti, che serve essenzialmente a far capire agli utenti se un dispositivo ha ancora diritto all’assistenza hardware e ai pezzi di ricambio. Il meccanismo è semplice nella teoria. Un prodotto diventa vintage quando sono passati più di cinque anni ma meno di sette dal momento in cui Apple ha smesso di distribuirlo. Superata la soglia dei sette anni, invece, può essere dichiarato obsoleto.

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Cosa cambia davvero per chi possiede iMac Retina 4K 2019

Il passaggio allo stato vintage non chiude le porte alle riparazioni. Significa che iMac da 21,5 pollici del 2019 può ancora essere portato in assistenza e può ancora ricevere componenti di ricambio, ma tutto dipende dalla disponibilità effettiva di quei pezzi nei magazzini. Tradotto in termini concreti, il rischio è di presentarsi in un centro autorizzato e sentirsi dire che quel determinato componente non c’è più. Motivo per cui, se una riparazione è stata rimandata per pigrizia o per mancanza di tempo, conviene muoversi adesso anziché tra sei mesi.

Va aggiunto un dettaglio che spesso sfugge. Apple non sposta automaticamente i dispositivi nella lista degli obsoleti appena scatta il settimo anno. La tempistica varia da prodotto a prodotto, proprio perché la disponibilità dei ricambi e la fattibilità dell’assistenza non seguono un calendario rigido. Alcuni modelli restano in una sorta di limbo più a lungo, altri passano di categoria con maggiore rapidità.

La differenza tra vintage e obsoleto

Quando un dispositivo viene classificato come obsoleto, il discorso si chiude. Apple e i suoi fornitori di servizi autorizzati smettono di offrire assistenza hardware e i ricambi non possono più essere ordinati. È la fine del ciclo ufficiale di supporto, quello che trasforma un computer perfettamente funzionante in un oggetto da gestire per conto proprio, affidandosi a riparatori indipendenti e a componenti recuperati sul mercato dell’usato.

Il modello appena entrato nella lista vintage è uno degli ultimi iMac con chip Intel della fascia compatta, quella da 21,5 pollici che Apple ha poi lasciato andare per concentrarsi sul formato da 24 pollici con i propri processori. Era un prodotto pensato per chi voleva un tutto in uno senza spendere le cifre dei modelli più grandi, con uno schermo Retina 4K che all’epoca rappresentava un buon compromesso tra qualità e prezzo.

Un elenco che si allunga di mese in mese

Il ritmo con cui i Mac Intel stanno scivolando fuori dal supporto ufficiale è ormai costante. Il mese precedente erano toccati tre modelli di MacBook, finiti direttamente tra gli obsoleti, e ora arriva il turno di questo iMac. La transizione verso i chip progettati internamente da Apple, iniziata anni fa, sta producendo il suo effetto collaterale più prevedibile, ovvero il progressivo svuotamento del catalogo di assistenza per tutta la generazione precedente.

L’elenco completo dei prodotti vintage e obsoleti resta consultabile sul sito ufficiale di Apple, dove viene aggiornato ogni volta che un nuovo dispositivo cambia categoria. Per iMac Retina 4K da 21,5 pollici del 2019 la finestra di assistenza è ancora aperta, con tutte le riserve del caso sulla reperibilità dei componenti.