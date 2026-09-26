AirPods Pro 3 a 199 euro su Amazon: minimo storico

Chi tiene d’occhio le offerte sugli auricolari wireless farà bene a segnarsi questa: AirPods Pro 3 scendono a 199,00 euro su Amazon grazie a uno sconto del 20%, che di fatto coincide con il minimo storico registrato finora per il modello. Non capita spesso di vedere gli auricolari più recenti della gamma Apple sotto quota 200 euro, e la promozione riguarda la versione standard, quella con tutte le funzioni introdotte con l’ultimo aggiornamento della linea.

La differenza rispetto alla generazione precedente non è soltanto una questione di numeri sulla scheda tecnica. AirPods Pro 3 adottano una nuova architettura acustica e una cancellazione attiva del rumore che arriva a essere fino a due volte più efficace rispetto ad AirPods Pro 2. Tradotto in termini pratici, significa un isolamento più convincente nei contesti rumorosi, dal vagone della metropolitana all’open space, con bassi più corposi e un audio tridimensionale che restituisce meglio la profondità dei brani. Anche le voci guadagnano nitidezza, un dettaglio che si nota parecchio durante le chiamate o l’ascolto di podcast.

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Il battito cardiaco direttamente dalle orecchie

La novità che più ha fatto discutere riguarda il rilevamento della frequenza cardiaca, integrato direttamente negli auricolari. Il sensore registra il battito e stima le calorie bruciate durante 50 diversi tipi di allenamento, il che rende AirPods Pro 3 un accessorio interessante per chi si allena senza voler indossare per forza uno smartwatch al polso. Corsa, sessioni in palestra, allenamenti a corpo libero: il monitoraggio avviene mentre si ascolta musica, senza dispositivi aggiuntivi.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 8 ore di ascolto con una singola carica, con la cancellazione attiva del rumore in funzione. Un valore che copre tranquillamente una giornata di lavoro spezzettata o un volo di media durata. Cambiano anche i cuscinetti, ora in silicone e disponibili in cinque taglie diverse, pensati per adattarsi con più precisione alla conformazione dell’orecchio. Chi ha sofferto in passato di auricolari che tendevano a scivolare durante il movimento dovrebbe trovare la situazione migliorata, visto che la tenuta incide anche sulla qualità della cancellazione del rumore.

Funzioni per l’udito e integrazione con l’ecosistema Apple

Apple continua a spingere sul fronte del benessere uditivo, e anche AirPods Pro 3 seguono questa direzione. È possibile effettuare un test dell’udito comodamente da casa, senza passare da uno studio specializzato, mentre la funzione Protezione udito lavora per limitare l’esposizione ai rumori ambientali più forti. Si tratta di strumenti che vanno oltre l’intrattenimento puro e che, negli ultimi anni, hanno spostato la percezione di questi prodotti verso qualcosa di più vicino a un dispositivo per la salute.

C’è poi l’equalizzazione adattiva, che personalizza il suono tenendo conto della forma dell’orecchio e regola l’audio in tempo reale a seconda di come gli auricolari sono posizionati. Nulla da impostare manualmente, il sistema lavora in background.

Sul versante dell’integrazione, restano i punti di forza classici dell’ecosistema Apple: lo switch automatico tra dispositivi, che sposta la connessione da iPhone a iPad o Mac a seconda di dove arriva l’audio, e la Condivisione audio, che consente a due persone di ascoltare contemporaneamente lo stesso contenuto proveniente da iPhone, iPad o Apple TV. Comodo per un film in viaggio o per una serie guardata in due.

Il prezzo promozionale di 199,00 euro resta valido finché la disponibilità lo consente, come accade per tutte le offerte di questo tipo su Amazon, dove le scorte sui prodotti Apple tendono a esaurirsi in fretta quando lo sconto tocca il minimo storico.

Fonte: TecnoAndroid