Apple Store Barcellona: secondo furto in meno di un mese

L’Apple Store di La Maquinista a Barcellona è finito di nuovo nel mirino dei ladri. Il colpo è scattato nelle prime ore del mattino, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nel negozio con un obiettivo preciso: portare via quanti più dispositivi possibile. A colpire non è soltanto l’episodio in sé ma il fatto che si tratti del secondo furto in meno di un mese nello stesso punto vendita, dopo quello avvenuto a fine agosto, con modalità che si somigliano parecchio.

Apple Store Barcellona: vetrata sfondata e fuga a bordo di un Range Rover

Erano circa le 6.15 del 25 settembre quando sono scattati gli allarmi del negozio Apple che si trova all’interno del Centro Commerciale Westfield La Maquinista. Quante persone abbiano partecipato all’assalto non è ancora noto, mentre la dinamica è piuttosto chiara. I ladri hanno mandato in frantumi il vetro dell’ingresso, sono entrati e hanno arraffato tutto quello che riuscivano a prendere, con ogni probabilità i prodotti in esposizione.

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I Mossos d’Esquadra hanno confermato che la banda si è poi dileguata a bordo di un Range Rover Evoque. Il tutto è successo prima che gli agenti arrivassero sul posto, quindi al momento nessuno è stato fermato e le indagini per rintracciare i responsabili sono ancora in corso.

Visto che i fatti sono freschissimi, l’entità del bottino non è stata ancora quantificata. Trattandosi però di un negozio Apple è facile immaginare che anche pochi pezzi possano valere diverse migliaia di euro. Sui banconi sono esposti infatti tutti i prodotti del marchio, dai nuovissimi iPhone 18 Pro fino ai MacBook più costosi del listino.

Il precedente di agosto e gli altri colpi in Spagna

Per il personale di La Maquinista la scena non è affatto nuova. Lo scorso 21 agosto il negozio aveva già subito un assalto molto simile, con la cristalliera sfondata per entrare e i dispositivi da esposizione portati via. Anche in quell’occasione i ladri erano riusciti a scappare prima dell’arrivo della polizia.

Purtroppo non si tratta nemmeno del primo caso che coinvolge gli store della Mela in Spagna. L’Apple Store di Nueva Condomina a Murcia, per esempio, aveva subito due furti a breve distanza nel 2024 e in uno di questi i malviventi avevano agito in pieno giorno travestiti da Babbo Natale. Nello stesso anno era toccato anche all’Apple Store di Río Shopping a Valladolid, dove l’intervento di un’addetta alle pulizie del centro commerciale aveva messo in difficoltà i ladri, pur senza riuscire a impedire il colpo. Il fenomeno riguarda anche i rivenditori autorizzati, come AS Computer di Santiago de Compostela, rapinato a metà dell’anno scorso e di nuovo preso di mira all’inizio di questo mese.

Le contromisure di Apple rendono la refurtiva sempre meno utile

Proprio in questi giorni è emerso che Apple sta preparando un nuovo sistema antifurto per iPhone, che andrà ad aggiungersi a quelli già disponibili da tempo. L’idea è rendere il furto di uno smartphone della casa di Cupertino sempre più inutile, a prescindere che si tratti di un dispositivo di un privato o di un’unità esposta in negozio. Queste ultime, tra l’altro, dispongono già di un meccanismo che le blocca immediatamente non appena escono dallo store. Di conseguenza i ladri di La Maquinista non potranno usarle con un account Apple.

Uno dei canali più battuti per smerciare la merce rubata è la vendita su piattaforme dell’usato come Wallapop. Chi acquista però si ritrova con un dispositivo bloccato e inutilizzabile, per questo conviene muoversi con molta cautela quando si compra un iPhone di seconda mano su questi siti, verificando che sia pienamente funzionante e pretendendo garanzie come la fattura d’acquisto.

L’altra strada abituale è la rivendita dei componenti, di solito sul mercato nero. Anche qui Apple ha introdotto un blocco delle parti che richiede un’autorizzazione esplicita per installarle e farle funzionare su un altro iPhone, motivo per cui acquistare pezzi sciolti per le riparazioni è sconsigliato. Anche quando riescono a svuotare un negozio, insomma, i ladri hanno sempre meno modi per ricavarne qualcosa.

Fonte: TecnoAndroid