Cellule antartiche vive, il primo sguardo dentro il loro segreto

Per la prima volta gli scienziati sono riusciti a guardare dentro le cellule antartiche ancora vive e quello che hanno trovato racconta parecchio su come si sopravvive in uno dei posti più ostili del pianeta. Non campioni congelati, non tessuti fissati e preparati in laboratorio a migliaia di chilometri di distanza, ma cellule osservate mentre continuavano a funzionare. Una differenza che sembra minima e invece cambia tutto, perché gli organismi che abitano l’Antartide nascondono nei loro meccanismi interni una serie di soluzioni biologiche che nessuno era mai riuscito a cogliere dal vivo.

Chi vive laggiù è splendidamente strano, e questa stranezza non si ferma all’aspetto esteriore. Si vede nelle cellule, nel modo in cui sono costruite, nel modo in cui reagiscono al freddo estremo. È lì che si concentrano gli adattamenti più sorprendenti, quelli che permettono a un organismo di non trasformarsi in un blocco di ghiaccio quando la temperatura scende oltre ogni ragionevole limite di sopportazione.

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Perché osservare cellule vive cambia le regole del gioco

La biologia polare ha sempre avuto un problema pratico piuttosto fastidioso. Studiare gli organismi dell’Antartide significa quasi sempre prelevarli, conservarli, trasportarli e analizzarli in un secondo momento. Ogni passaggio però allontana un po’ dalla realtà, perché una cellula morta o congelata smette di raccontare cosa stava facendo nel momento in cui era immersa nel suo ambiente naturale. È come cercare di capire come corre un atleta guardando soltanto una fotografia scattata a fine gara.

Riuscire a osservare le strutture interne mentre l’organismo è ancora attivo apre invece una finestra completamente diversa. Si possono seguire processi, non solo forme. Si può capire come certe componenti si dispongono, come reagiscono, come mantengono la loro funzione in condizioni che per la maggior parte delle forme di vita sarebbero semplicemente letali. Ed è esattamente questo il salto compiuto dai ricercatori, che hanno potuto guardare dentro le cellule antartiche senza spegnerle prima.

Adattamenti scritti nella struttura stessa della cellula

Il freddo estremo non è un dettaglio ambientale qualsiasi. Rallenta le reazioni chimiche, irrigidisce le membrane, mette in crisi qualunque meccanismo biologico tarato su temperature più clementi. Gli organismi antartici hanno dovuto trovare risposte a tutti questi problemi contemporaneamente, e le hanno trovate lavorando su scala microscopica, modificando la propria architettura interna fino a renderla compatibile con un ambiente che sulla carta non dovrebbe ospitare quasi nulla.

Quello che emerge dall’osservazione diretta è una serie di adattamenti cellulari che colpiscono proprio per la loro efficacia. Non si tratta di aggiustamenti marginali, ma di soluzioni strutturali che ridefiniscono il modo in cui una cellula può essere costruita. La vita in Antartide non si è limitata a resistere, ha riscritto alcune regole di base della propria organizzazione interna.

C’è anche un aspetto più ampio che rende questa ricerca interessante oltre i confini della biologia polare. Capire come funzionano le cellule vive in condizioni estreme significa raccogliere informazioni utili in campi molto diversi, dalla conservazione dei tessuti biologici allo studio di ambienti dove la vita sembra impossibile. Ogni meccanismo scoperto in Antartide è potenzialmente un tassello che serve altrove.

Gli abitanti del continente ghiacciato continuano insomma a essere una miniera di stranezze biologiche. Creature che sembrano appartenere a un altro pianeta e che, guardate da vicino, risultano ancora più insolite di quanto l’aspetto esterno lasciasse immaginare. Le loro cellule funzionano seguendo logiche che la biologia delle zone temperate non prevede, e per la prima volta è stato possibile vederle all’opera invece di dedurle a posteriori.

Il risultato è una mappa, ancora parziale, di come la vita si sia organizzata nel posto più freddo della Terra. Una mappa costruita osservando direttamente ciò che accade dentro organismi antartici ancora attivi, mentre affrontano il loro ambiente quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid