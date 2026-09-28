AirPods: arriva l’equalizzatore a tre bande con il nuovo firmware

Mentre l’attenzione generale era tutta concentrata sull’arrivo di iOS 27, Apple ha distribuito quasi in sordina un nuovo aggiornamento firmware per gli AirPods che introduce una funzione chiesta dagli utenti da anni, cioè un equalizzatore personalizzabile. Sulla carta non si tratta di una rivoluzione. Eppure per chi vuole un controllo reale sul suono dei propri auricolari è una novità che cambia parecchio le cose, e il fatto che sia arrivata senza grandi annunci la rende quasi una sorpresa.

La richiesta, a dirla tutta, circolava da parecchio tempo. Chi presta attenzione alla resa sonora desiderava un modo semplice per intervenire sul profilo audio dei propri auricolari Apple. Adesso quello strumento esiste ed è integrato direttamente nelle Impostazioni, senza passaggi strani e senza bisogno di app aggiuntive.

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Quali modelli ricevono il nuovo firmware

Il pacchetto porta la build 9A350 su AirPods 5 e la 9A348 sugli altri modelli interessati. Nello specifico l’aggiornamento riguarda AirPods 5 con custodia di ricarica wireless e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore. La procedura è quella di sempre. L’installazione parte in automatico mentre gli auricolari sono in carica e si trovano nel raggio Bluetooth di un iPhone, un iPad o un Mac connesso al WiFi. Non serve fare nulla di particolare. Chi vuole comunque controllare quale versione del software gira sui propri auricolari può verificarlo dalle Impostazioni di iPhone, nella sezione dedicata.

C’è poi un dettaglio che vale la pena sottolineare. La nuova funzione non resta confinata ai soli modelli che ricevono il firmware adesso. È infatti disponibile su tutti gli AirPods dotati di chip H2, quindi anche su AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 e AirPods Max 2. La platea coinvolta è quindi decisamente più ampia di quanto il semplice elenco dei dispositivi aggiornati lasci pensare a prima vista.

Come funziona l’equalizzatore a tre bande

Il nuovo EQ personalizzato compare nella sezione degli AirPods all’interno delle Impostazioni, sotto il menu “Audio e routing”. Apple ha scelto una strada volutamente semplice con tre bande di regolazione dedicate a bassi, medi e alti. La parte più comoda è la possibilità di modificarle in tempo reale ascoltando un brano da Apple Music direttamente dall’app Impostazioni, così ogni ritocco si percepisce subito e non occorre andare avanti e indietro tra un’app e l’altra per capire l’effetto delle modifiche. L’azienda presenta la funzione come uno strumento pensato per chi preferisce un profilo sonoro diverso e vuole personalizzare il modo in cui gli auricolari riproducono qualsiasi contenuto audio.

Fonte: TecnoAndroid