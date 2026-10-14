Apple Home Collection è ufficiale: videocamere, serrature e termostati per la casa intelligente

Apple punta sempre di più sulla domotica e presenta Home Collection, una famiglia di dispositivi progettati per rendere più semplice la gestione della casa connessa. Il progetto nasce dalla collaborazione con LG Electronics e Schneider Electric e comprende videocamere di sicurezza, serrature elettroniche, termostati e sensori ambientali.

La particolarità riguarda l’integrazione con l’ecosistema Apple: tutti gli accessori possono essere configurati avvicinando un iPhone e controllati direttamente dall’app Casa, senza registrazioni aggiuntive o applicazioni esterne.

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Videocamere intelligenti e serrature che riconoscono l’utente

Credits: TecnoAndroid

LG ha realizzato quattro videocamere destinate a differenti ambienti domestici. Tra queste troviamo un videocitofono con doppio sensore, capace di riprendere contemporaneamente le persone davanti all’ingresso e i pacchi lasciati sul pavimento.

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Sono previste anche due videocamere per esterni e un modello motorizzato per interni, che può interrompere automaticamente il monitoraggio quando un familiare rientra nell’abitazione.

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Le registrazioni raggiungono una risoluzione massima di 2,5K, mentre Apple Intelligence permette di cercare filmati attraverso richieste formulate con linguaggio naturale.

Con un abbonamento iCloud+ compatibile è possibile conservare fino a dieci giorni di registrazioni crittografate.

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Interessante anche la Smart Deadbolt Lock, una serratura LG che sfrutta la tecnologia Ultra Wideband per riconoscere l’avvicinamento di un iPhone o Apple Watch compatibile e sbloccare automaticamente la porta.

Termostati intelligenti e automazioni domestiche

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La gamma comprende due termostati, sviluppati rispettivamente da LG e Schneider Electric, accompagnati da sensori di temperatura e umidità.

Attraverso la funzione Temperatura adattiva, il sistema regola riscaldamento e climatizzazione considerando le abitudini degli occupanti.

Tutti gli accessori supportano Matter e Thread, favorendo la comunicazione locale e l’integrazione con le automazioni domestiche.

Prezzi e disponibilità: Italia ancora esclusa

I primi prodotti arriveranno a dicembre 2026, mentre altri saranno commercializzati all’inizio del 2027.

Negli Stati Uniti le videocamere LG partiranno da 199,95 dollari, la serratura costerà da 349,95 dollari e i termostati da 199,95 dollari. I sensori ambientali partiranno invece da 39,95 dollari.

Per il momento non sono stati annunciati prezzi o date per l’Italia. Le videocamere saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, mentre gli altri accessori debutteranno nei primi due mercati.