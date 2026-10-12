Xiaomi Mijia Robot Vacuum 7 Max: 45.000 Pa e costa meno del 6 Max

Xiaomi ha presentato in Cina Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, un nuovo robot aspirapolvere di fascia alta che punta tutto su una potenza di aspirazione mai vista prima nella gamma Mijia. Il dettaglio più curioso però riguarda il prezzo, perché il nuovo arrivato costa meno del 6 Max che va a sostituire, nonostante un salto in avanti piuttosto evidente sul fronte delle prestazioni. Una mossa che va un po’ controcorrente rispetto alla tendenza di vedere ogni nuova generazione salire di listino.

Il modello arriva sul mercato cinese in due versioni distinte. La prima adotta la configurazione più classica, con i serbatoi separati per l’acqua pulita e per quella sporca. La seconda invece ha un profilo più sottile ed è pensata per il collegamento diretto alla rete idrica di casa, così da evitare di dover riempire e svuotare manualmente i contenitori. Due approcci diversi per esigenze diverse, insomma, con la stessa base tecnica sotto la scocca.

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Potenza record e acqua calda per lo sporco più difficile

Credits: TecnoAndroid

Il numero che salta subito all’occhio è quello della potenza di aspirazione. Si passa dai 35.000 Pa del 6 Max a ben 45.000 Pa, un valore che Xiaomi indica come il più alto mai raggiunto da un robot della famiglia Mijia. Diecimila pascal in più non sono pochi e, almeno sulla carta, significano una capacità maggiore di sollevare polvere e residui anche dalle superfici più impegnative.

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L’altra novità importante riguarda il sistema di lavaggio, che sfrutta acqua calda a 50 °C spruzzata direttamente sul pavimento. La parte interessante è che il robot non si limita a farlo sempre allo stesso modo. Quando riconosce ambienti particolari come la cucina o il bagno, può attivare questa funzione in automatico per affrontare macchie e sporco più ostinati, quelli che di solito richiedono qualche passata in più. L’azienda dichiara inoltre un tasso di sterilizzazione del pavimento pari al 99,99%, un dato che punta chiaramente sull’aspetto igienico oltre che su quello estetico della pulizia.

Un rullo sempre pulito e bracci che arrivano negli angoli

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Durante il lavaggio, Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max recupera in modo continuo l’acqua sporca mentre il rullo scorre sul pavimento. Il motivo è semplice ma efficace. Mantenendo la superficie del rullo il più pulita possibile, il robot continua a lavare senza ridistribuire la sporcizia raccolta in precedenza, limitando così il rischio di trascinare lo sporco da una stanza all’altra o da una zona appena trattata a quella successiva. Chi ha già usato un lavapavimenti robot sa bene quanto questo aspetto possa fare la differenza sul risultato finale.

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Resta poi il sistema a tre bracci meccanici già visto sul 6 Max, confermato anche su questa nuova generazione. Questi bracci servono ad avvicinarsi di più a pareti, angoli, mobili e gambe di tavoli e sedie, cioè proprio quei punti dove il rullo principale fatica per ovvie ragioni di forma e ingombro. È lì che di solito si accumula la polvere che sfugge ai passaggi standard, e il nuovo dispositivo di Xiaomi conserva questa soluzione per raggiungerla.

Il quadro che ne esce è quello di un aggiornamento concreto rispetto al predecessore, con più forza di aspirazione, lavaggio ad acqua calda attivabile in base all’ambiente e una gestione dell’acqua sporca pensata per non sporcare ciò che è già stato pulito. Il tutto con un posizionamento di prezzo inferiore a quello del 6 Max, che il nuovo 7 Max va a rimpiazzare nel catalogo cinese dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid