Epic Games, gioco Disney rinviato per puntare sull’AI generativa

Epic Games avrebbe deciso di rinviare il gioco Disney su cui stava lavorando per affidarne buona parte della realizzazione all’intelligenza artificiale generativa. Si tratta di una scelta destinata a far discutere parecchio, anche perché riguarda uno dei progetti videoludici più ambiziosi degli ultimi anni e un modo di lavorare che fino a poco tempo fa sembrava ancora lontano dalle grandi produzioni.

Perché creare un videogioco richiede così tanto tempo

Chiunque segua un minimo il settore lo sa bene. La realizzazione di un videogioco richiede anni e anni di lavoro, una coordinazione enorme tra team diversi e una pianificazione che spesso non basta comunque a portare il progetto fino al traguardo. Molti titoli vengono abbandonati strada facendo e altri arrivano sugli scaffali dopo un percorso tutt’altro che lineare.

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Gli esempi non mancano. Basta ripensare a cosa successe con Cyberpunk 2077 oppure alla lunga attesa che sta accompagnando GTA 6, due casi che mostrano bene quanto lo sviluppo di un gioco possa trasformarsi in una maratona piena di ostacoli. Anche i progetti con alle spalle studi enormi e budget importanti non sono immuni da ritardi e complicazioni di ogni genere.

Da qui nasce una domanda piuttosto naturale. Cosa succederebbe se una parte di queste operazioni venisse affidata direttamente all’intelligenza artificiale? Qualcuno risponderebbe senza troppi giri di parole che ne verrebbe fuori un gioco orrendo, e lo scetticismo verso questi strumenti nel mondo dei videogiochi resta in effetti piuttosto diffuso. Eppure c’è chi sembra intenzionato a provarci sul serio.

La scommessa di Epic Games sull’AI generativa

Qualcosa di molto simile starebbe accadendo proprio a casa Epic Games. Secondo un’inchiesta, la software house avrebbe deciso di posticipare il videogioco realizzato in collaborazione con Disney con l’obiettivo di adottare un modello produttivo basato principalmente sull’AI generativa. Non quindi un semplice ritocco ai tempi di consegna ma un vero cambio di approccio nel modo in cui il titolo verrebbe costruito.

È proprio questo l’aspetto che sta alimentando il dibattito. Fino a oggi l’intelligenza artificiale è stata vista soprattutto come uno strumento di supporto, utile in alcune fasi specifiche del lavoro. Qui invece si parla di un processo in cui l’AI avrebbe un ruolo centrale nella produzione del gioco, con tutte le domande che una decisione del genere si porta dietro sulla qualità finale e sul lavoro degli sviluppatori.

Marvel e Star Wars nello stesso sparatutto

Vale la pena ricordare di che progetto si tratta. Il gioco nato dalla collaborazione tra Epic Games e Disney è uno sparatutto che dovrebbe includere personaggi provenienti dagli universi Marvel e Star Wars, due delle proprietà più amate e riconoscibili dell’intero catalogo Disney. Un mix che già sulla carta aveva attirato l’attenzione di moltissimi appassionati.

Proprio per questo il rinvio pesa ancora di più. In precedenza si parlava di una possibile uscita entro marzo 2027, una finestra che lasciava intravedere un orizzonte abbastanza definito per chi aspettava di mettere le mani sul titolo. Con la nuova direzione legata all’intelligenza artificiale quel riferimento temporale è però saltato e al momento il progetto non avrebbe più una data di uscita.

Fonte: TecnoAndroid