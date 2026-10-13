Apple TV 4K e HomePod mini 2: preordini attesi in settimana

I nuovi Apple TV 4K e HomePod mini 2 sono ormai a un passo dal debutto e, stando alle ultime indiscrezioni, i preordini dovrebbero aprirsi già nel corso di questa settimana. Una tabella di marcia piuttosto stretta, che vede Apple pronta a rinnovare in pochissimi giorni due prodotti pensati per il salotto e per la casa connessa.

Il calendario emerso nelle ultime ore è sorprendentemente preciso. La presentazione ufficiale dei due dispositivi è attesa per martedì 13 ottobre, mentre l’arrivo nei negozi sarebbe fissato per venerdì 30 ottobre. In mezzo c’è la finestra delle prenotazioni, che secondo quanto trapelato dovrebbe partire subito dopo l’annuncio e quindi prima che la settimana arrivi al termine.

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Un calendario serrato per Apple TV 4K e HomePod mini

La notizia è arrivata in due tempi. Prima sono state indicate le date di presentazione e di lancio, poi in un secondo momento, attraverso un video di approfondimento, è stato aggiunto il dettaglio sulle prenotazioni. A quanto pare entrambi i dispositivi dovrebbero diventare ordinabili già nei prossimi giorni, senza lunghe attese tra l’annuncio e la possibilità di bloccare il proprio esemplare.

Tra il debutto sul palco e la disponibilità effettiva passerebbero quindi 17 giorni. Un intervallo che permette all’azienda di raccogliere le richieste e organizzare le spedizioni in vista della data di uscita, e che allo stesso tempo dà agli utenti il tempo necessario per decidere con calma. Il nuovo Apple TV 4K e il secondo modello di HomePod mini seguirebbero lo stesso identico percorso, con un lancio in contemporanea che lega ancora di più i due prodotti dedicati all’ecosistema domestico della Mela.

Sulle novità tecniche, per il momento, le indiscrezioni non entrano nel merito. L’attenzione si concentra tutta sulle tempistiche, che a questo punto appaiono piuttosto definite. Il set top box e lo smart speaker compatto dovrebbero quindi mostrarsi al pubblico nello stesso giorno, aprire le prenotazioni a breve distanza e raggiungere i primi acquirenti alla fine del mese.

Perché conviene aspettare prima di comprare

Con un rinnovamento così vicino, acquistare oggi i modelli attualmente in vendita non è la scelta più sensata. Sia per Apple TV sia per HomePod mini l’indicazione è chiara: meglio non comprare adesso e attendere l’arrivo delle nuove versioni, visto che mancano davvero pochi giorni alla loro presentazione. Chi stava pensando di aggiungere uno di questi dispositivi al proprio salotto ha tutto l’interesse a pazientare ancora un po’.

Il ragionamento è semplice. Mettere le mani su un prodotto che sta per essere sostituito significa ritrovarsi in casa una generazione precedente proprio quando quella nuova è sul punto di arrivare. Con l’annuncio previsto per martedì 13 ottobre e i preordini attesi subito dopo, l’attesa si riduce a una manciata di giorni, un sacrificio minimo rispetto al vantaggio di poter scegliere direttamente tra le versioni più recenti.

Anche chi non ha fretta può sfruttare questo periodo per capire quale dei due dispositivi faccia davvero al caso suo, magari valutando di prenderli entrambi. Il nuovo HomePod mini 2 e il rinnovato Apple TV 4K saranno ordinabili nel giro di pochi giorni e, se le informazioni verranno confermate, arriveranno ufficialmente sul mercato venerdì 30 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid