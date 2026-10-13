Apple HomeView è ufficiale: la casa intelligente ha un nuovo centro di controllo

Domotica, intrattenimento e prezzi

Display da 7 pollici e Siri AI: come funziona HomeView

Apple entra in una nuova fase della domotica con HomeView, un dispositivo progettato per riunire in un unico schermo la gestione degli accessori domestici, l’intrattenimento e le comunicazioni. La novità più interessante riguarda l’integrazione di Siri AI, che promette un’interazione più naturale e personalizzata. Per gli utenti italiani, però, ci sarà da aspettare.

Display da 7 pollici e Siri AI: come funziona HomeView

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Credits: TecnoAndroid

Il dispositivo monta un display Liquid Retina da 7 pollici con tecnologia True Tone e luminosità automatica compresa tra 0,3 e 500 nit. L’interfaccia modifica le informazioni visualizzate in base alla distanza della persona, rendendo più immediata la consultazione dei contenuti.

Apple propone due configurazioni: una da tavolo, con base in alluminio e inclinazione regolabile, e una da parete. La prima sarà disponibile in quattro colorazioni, mentre la seconda arriverà in argento e grigio siderale.

All’interno troviamo il chip A18, che gestisce anche le funzionalità intelligenti. HomeView riconosce fino a sei persone attraverso il volto, mostrando a ciascuna applicazioni, widget e contenuti personali.

Con Siri AI sarà possibile ottenere risposte più articolate e svolgere operazioni utilizzando informazioni provenienti da Messaggi e Calendario. Queste funzioni richiedono un iPhone o iPad compatibile con Apple Intelligence.

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La protezione dei dati viene affidata anche alle Secure Exclaves, ambienti dedicati all’elaborazione protetta delle informazioni raccolte da fotocamera e microfoni.

Domotica, intrattenimento e prezzi

HomeView permette di controllare luci, serrature, termostati e videocamere, visualizzando contemporaneamente fino a nove flussi video. Supporta inoltre FaceTime, Apple Music, podcast, video e audio multiroom.

Tra le altre possibilità figurano il riconoscimento dei suoni degli allarmi domestici, la consultazione delle ricette e la gestione dei timer vocali.

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Apple inoltre ha presentato anche Home Collection, una gamma di accessori realizzata con LG Electronics e Schneider Electric.

Negli Stati Uniti HomeView costa 299 dollari, indipendentemente dalla configurazione. I preordini iniziano il 13 ottobre, mentre le vendite partiranno il 13 novembre nei primi mercati selezionati.

L’Italia e gli altri Paesi UE restano esclusi, almeno inizialmente, per l’indisponibilità di Siri AI su iOS. Apple sta lavorando con le istituzioni europee, ma non ha comunicato una possibile data di commercializzazione.