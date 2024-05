Nel mondo dei motori passare alla versione elettrica o ibrida di un modello di veicolo significa un grande passo a livello di ecologia. In questo mondo c’è una casa automobilistica che si è impegnata a rendere sempre di più accessibili i prezzi dei propri capolavori, si sta parlando di Suzuki.

Adesso la casa automobilistica sta abbassando sempre di più i prezzi dei loro modelli ibridi, rendendoli molto più disponibili per tutte le persone che intendono passare ad un ibrida.

Suzuki, si parla di sconti?

Dopo molto tempo sono arrivati finalmente i nuovi incentivi auto 2024. Parte molto fondamentale per il mondo dell’economia per ricevere una spinta di sostegno in più. Infatti Suzuki vuole sempre di più far avvicinare gli automobilisti al mondo dell’elettrico proponendo diversi sconti su vari modelli ibridi.

Attraverso questo si potenzia sempre di più l’etica ma soprattutto la campagna del green, andando a diminuire sempre di più le emissioni prodotte dalle classiche macchine a benzina.

Attesa che parte dal 25 maggio scorso per avere un grande affare che si estende all’intera gamma Suzuki, la quale si può avere in sconto. Sono molti i prezzi da scalare sui vari modelli presenti e disponibili, i quali arrivano anche dai doppi incentivi Mazda appena lanciati. Essi rientrano tutti nella fascia 61-135 g/km di CO2:

Ignis Hybrid

Nuova Swift Hybrid

Swift Hybrid

Vitara Hybrid

S-Cross Hybrid

Swace Hybrid

Per quanto riguarda invece la A-Cross Plug-In Hybrid di Suzuki, si può sfruttare le soglie presenti nella fascia 21-60 g/km. Ricevendo un bonus da 5.000 fino a 10.000 euro per quanto riguarda una rottamazione aggiuntiva. Prezzi che comunque oltre ad un eventuale sconto verso la rottamazione, sono cifre ancora da limare attraverso la somma di 4.500 euro portati dalla Campagna Suzuki. Molti sono i prezzi interessanti che si sono ottenuti attraverso questi sconti, i quali adesso hanno guadagnato un interesse di più da parte degli automobilisti.