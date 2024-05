Durante l’evento Samsung del prossimo luglio, il colosso coreano lancerà tutte le sue nuove novità di punta, cominciando con il Galaxy Z Fold e Z Flip 6, passando anche per il Galaxy Ring. In parallelo, però, arriverà anche un importante refresh per i Galaxy Watch, ormai giunti alla loro settima generazione e che riceveranno, per la prima volta, anche un modello Ultra.

A riportare la notizia è il portale Smartprix, condividendo anche una serie di render del nuovo Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Questa nuova generazione di smartwatch Samsung presenta delle novità interessanti, parliamo di una cassa squadrata e di un terzo pulsante fisico, insieme a degli altoparlanti di dimensioni maggiori e a dei cinturini con un design rinnovato. Tutto ciò ci conferma chiaramente che i cinturini dei Galaxy Watch current-gen non saranno compatibili con il modello Ultra della linea Galaxy Watch 7.

Sempre per quanto riguarda la cassa, i render non confermano né smentiscono l’utilizzo dei display microLED per il suo dispositivo di fascia alta, ma ci dicono che senza alcun dubbio lo schermo resterà di forma rotonda, come le versioni precedenti.

Le dimensioni del Samsung Galaxy Watch 7

Il display del Galaxy Watch 7 Ultra sarà da 1,5″, in termini di lunghezza parliamo di 47 x 47,4 x 16,4 millimetri, poco più grande di qualsiasi Watch 6, visto che il modello Classic misurava 46,5 x 46,5 x 10,9 millimetri. Altra novità importante riguarda l’aumento di spazio per il terzo pulsante laterale, che dovrebbe avere la stessa identica funzione del pulsante azione di Apple Watch Ultra.

Il Samsung Galaxy Watch 7 Ultra infine, dovrebbe presentare un importante redesign nella sensoristica, perché ogni sensore sarà separato dagli altri e posizionato in un array di forma circolare al di sotto della cassa. Questo per cercare di garantire una misurazione più precisa dei valori dell’utente.