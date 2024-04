A New York la Polizia ha adottato un nuovo metodo per contrastare i furti d’auto. Questa strategia si basa sul lancio di dardi GPS ai veicoli in fuga.

In un rapporto di Gothamist, solo lo scorso anno sono avvenuti più di 15.000 furti d’auto. Rispetto ai numeri registrati cinque anni fa il valore si è praticamente triplicato.

Sfruttando le nuove tecnologie le forse dell’ordine stanno cercando di mitigare questo problema. Utilizzando i dardi GPS è possibile tracciare in tempo le automobili rubate.

Nuova tecnologia GPS per contrastare i furti d’auto

Questo innovativo sistema è stato sviluppato dall’azienda StarChase che mira a ridurre il numero di inseguimenti ad alta velocità che ci sono a New York. Attraverso l’usa di un lanciatore, simile ad una pistola, Nerf denominato Guardian-HX, gli agenti possono sparare i dardi di schiuma verso la parte posteriore delle auto rubate. In questo modo sarà possibile seguire la posizione del veicolo senza procedere con lunghi e pericolosi incidenti.

Nonostante il suo essere particolarmente utile ed interessante, non è ancora possibile comprendere se questa strategia incentrata sui sistemi GPS sarà davvero efficace per ridurre il rischio di incidenti negli inseguimenti.

Attualmente alcuni critici hanno già sollevato delle perplessità rispetto al concetto di privacy. Questi riguardano soprattutto la nota reputazione della NYPD per gli abusi di sorveglianza. Inoltre, non bisogna trascurare il costo dei dardi GPS. Nel frattempo, il sindaco Eric Adams ha dichiarato la sua intenzione di distribuire anche 500 Apple AirTags ai proprietari di determinati veicoli del marchio Hyundai e Kia. Quest’ultimi, infatti, sembrano essere il nuovo bersaglio primario di moltissimi ladri.

Mentre questo progetto prede forma, è importante anche constatare se questi sforzi saranno davvero sufficienti per poter risolvere il grande problema dei furti d’auto registrato a New York. La strategia di intervento dimostra il desiderio di intervenire sulla problematica registrata, sfruttando il sistema GPS dei recenti dispositivi tecnologici, ance se ci sono purtroppo numerose incognite per quanto riguarda il loro impatto e l’efficacia.