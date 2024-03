Le auto elettriche sono diventate ormai una vera e propria realtà che ci circonda, queste vetture stanno godendo di una diffusione davvero senza precedenti e di pari passo a queste ultime stiamo assistendo all’espansione della rete di ricarica necessaria appunto per rifornire le batterie che muovono questo tipo di veicoli.

Un’azienda impegnata nella transizione ecologica le auto elettriche e senza alcun dubbio Ford, la quale ha recentemente presentato la sua nuova vettura completamente elettrica e ora si accinge a dare una spinta al mondo legato alle colonnine di ricarica che in Italia sono diffuse ma non diffusissime, tutto ciò grazie a una recente partnership con Allego, azienda olandese che si occupa appunto di installare colonnine di ricarica elettrica in svariati paesi europei, attualmente la sua rete vanta 35.000 colonnine di ricarica rapida all’interno di 16 paesi europei tra cui l’Italia, all’interno della quale non sono ancora molto diffuse ma che grazie a Ford diventeranno decisamente un numero maggiore.

Partnership con Allego

In base a quanto dichiarato da Ford, l’alleanza con Allego consentirà di diffondere i caricatori super veloci e saranno installati in centinaia di concessionarie Ford in Europa.

Nel dettaglio questi supercharger a corrente continua forniranno potenze fino a 400 kW e saranno accessibili ai proprietari di veicoli elettrici 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente che si tratti di veicoli Ford o meno.

Trattandosi di un accordo con Ford ovviamente i clienti di quest’ultima godranno di alcuni vantaggi, nel dettaglio di tariffe agevolate usando la loro scheda di ricarica FordPass e le funzionalità Plug & Charge per accelerare il processo di ricarica.

Ecco una parte del comunicato inerente l’accordo: “La nostra partnership con Allego renderà l’esperienza di ricarica più veloce e conveniente per i nostri clienti e incoraggerà più conducenti che mai a considerare i benefici di zero emissioni durante la guida in veicoli come il nostro nuovo Explorer elettrico.”.