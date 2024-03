Amazon seconda mano: SCONTO del 20% in più su questi prodotti

Amazon ha lanciato il 15 marzo una fantastica promozione sui suoi prodotti “Amazon Seconda Mano“, chiamati anche come ex Warehouse. Questa offerta speciale, valida fino alle 23:59 del 19 Marzo 2024, da ai clienti l’opportunità di risparmiare una considerevole somma rispetto ai prezzi di listino.

Come già avvenuto in altre occasioni sullo store, la promo prevede uno sconto del 20% applicato direttamente al momento del check-out nel carrello, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Ciò significa che i clienti possono godere di un ribasso immediato del costo senza aver bisogno di inserire codici promozionali o compiere altre azioni particolari.

L’offerta è valida su tutti i prodotti disponibili nella pagina dedicata di Amazon Seconda Mano. Puoi trovare una vasta gamma di articoli, tra cui smartphone, tablet, laptop, piccoli elettrodomestici per la casa e la cucina e migliaia di altri prodotti. Approfitta dello sconto e scopri quanto tu possa risparmiare cliccando proprio qui.

Cos’è Amazon Seconda Mano e come funziona

I prodotti Amazon Seconda Mano sono articoli resi dagli utenti. Prima di essere messi in vendita, vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità. Ogni prodotto viene testato e ispezionato per garantirne il corretto funzionamento e, se necessario, viene anche riparato.

Amazon fornisce agli acquirenti informazioni dettagliate sullo stato dei prodotti disponibili in questa sezione. Ogni articolo è classificato in base alle sue condizioni generali, con valutazioni come “Come nuovo“, “Buone condizioni“, “Ottime condizioni” e “Accettabile“. Queste descrizioni aiutano gli acquirenti a fare scelte informate e a comprendere esattamente cosa aspettarsi dal prodotto acquistato.

Come per tutti gli acquisti effettuati su Amazon, anche quelli tramite Seconda Mano sono soggetti alla Politica di Reso. Ciò significa che se l’articolo che hai acquistato non soddisfa le tue aspettative o se riscontri problemi con esso, puoi restituirlo seguendo le condizioni specificate sul sito. Fai attenzione, ogni articolo venduto in questa sezione è unico, questo vuol dire che a differenza di quelli nuovi, non sempre puoi sostituire i prodotti con gli stessi acquistati. In alternativa, Amazon mette a disposizione una vasta selezione di articoli simili o equivalenti nel suo magazzino.