Da qualche tempo, ormai, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibili le eSim, ma fino ad ora non era stata presentata un’offerta ad hoc per questa tipologia di sim. Ora, però, l’operatore ha ufficializzato l’arrivo di una nuova super offerta apposita, ovvero la nuova CoopVoce Evo Unlimited eSim. Quest’ultima è quindi attivabile soltanto per chi attiverà una nuova eSim di CoopVoce. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce rende disponibile la nuova offerta mobile CoopVoce Evo Unlimited eSim

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha portato una novità di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo Unlimited eSim. Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione sarà riservata esclusivamente a chi deciderà di attivare una nuova scheda eSim di CoopVoce.

Oltre a questo, l’offerta sarà sottoscrivibile soltanto dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Non sarà quindi attivabile da tutti coloro che attiveranno una nuova eSim. Ci troviamo come sempre di fronte ad un’offerta piuttosto interessante, come ci ha abituati da tempo l’operatore virtuale CoopVoce.

Nello specifico, il bundle dell’offerta questa volta arriva ad includere addirittura giga senza limiti per navigare letteralmente senza alcuna preoccupazione. Gli utenti avranno poi accesso a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa nuova offerta è di 13,90 euro al mese.

Per il momento, la nuova CoopVoce Evo Unlimited eSim risulta attivabile soltanto fino al prossimo 20 marzo 2024. Vedremo se l’operatore deciderà di prorogarne la sua disponibilità. Nel frattempo, ricordiamo come sempre che l’operatore virtuale CoopVoce propone sul proprio sito web l’attivazione di tante altre offerte di rete mobile degne di nota e tutte includono una grande quantità di giga.