Il noto produttore tech Motorola ha deciso di riproporre in una versione leggermente aggiornata uno dei suoi smartphone di fascia medio-bassa più apprezzati degli ultimi anni. Ci riferiamo in particolare al nuovo Motorola Moto G Power 5G in versione 2024. Rispetto al modello precedente, troviamo alcune piccole differenze. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola annuncia in veste ufficiale sul mercato il nuovo Motorola Moto G Power 5G 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Motorola ha ampliato la sua line up di prodotti tech. Come già accennato in apertura, l’ultimo arrivato è il nuovo Motorola Moto G Power 5G 2024. Questa versione presenta alcuni piccoli miglioramenti rispetto alle precedenti versioni. In primis, sul fronte questa volta troviamo un display più ampio, con una diagonale da 6.7 pollici. Similmente al passato, si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

I miglioramenti più significativi si trovano invece sulla backcover posteriore. Il nuovo smartphone di Motorola, infatti, dispone di un sensore fotografico principale da ben 50 MP ora con stabilizzazione ottica dell’immagine. Quest’ultimo è poi supportato da un ulteriore secondo sensore grandangolare da 8 MP. Dal punto di vista prestazionale, a bordo troviamo il soc MediaTek Dimensity 7020 con un accoppiata fino a 8 GB di RAM e con fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Ci sono stati poi dei piccoli miglioramenti dal punto di vista dell’autonomia. Il nuovo smartphone presenta infatti una batteria con una capienza di 5000 mah ed è inoltre dotata del supporto alla ricarica rapida da 30W. C’è poi anche il supporto alla ricarica wireless da 15W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Motorola Moto G Power 5G 2024 sarà distribuito inizialmente per il mercato statunitense. Immaginiamo che questo device arriverà in veste ufficiale anche dalle nostre parti, ma per ora non si conoscono i dettagli.