Scegli l’offerta WindTre GO Unlimited per ricevere ogni mese minuti, SMS e Giga senza limiti a un costo di soli 9,99 euro. L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad o altri operatori virtuali che decidono di mantenere attivo il loro numero pur cambiando gestore.

WindTre propone due versioni della sua offerta e ogni cliente avente la possibilità di procedere con l’attivazione, ha la possibilità di scegliere la più adeguata. A rendere differenti le due tariffe è soltanto il costo di rinnovo e la modalità di pagamento da utilizzare per sostenere la spesa.

Offerta WindTre GO Unlimited: scopri come ottenerla e ricevere Giga illimitati!

Accedendo al sito ufficiale del gestore WindTre e consultando la sezione Passa a WindTre, è possibile conoscere tutte le offerte attualmente proposte ai clienti che decidono di effettuare il trasferimento del numero da un altro operatore.

I clienti Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce e Lyca Mobile hanno a disposizione ben cinque offerte differenti e tra queste due opzioni WindTre GO Unlimited.

La prima versione è anche la più conveniente perché richiede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. In questo caso, il pagamento del costo di rinnovo dovrà avvenire tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Quindi, durante l’attivazione sarà fondamentale indicare la modalità tramite la quale si desidera sostenere le varie spese previste. In seguito, sarà il gestore a procedere automaticamente con l’addebito del costo di rinnovo.

La seconda offerta prevede una spesa di 10,99 euro al mese ma non presenta alcuna differenza in termini di contenuti proposti ai clienti, i quali potranno comunque optare per questa opzione se desiderano sostenere le spese di rinnovo tramite credito residuo. In questo caso, sarà necessario procedere periodicamente con la ricarica della SIM così da poter continuare a usufruire dei vari servizi ad ogni rinnovo.