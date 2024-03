Samsung Galaxy A05s è uno smartphone che appartiene alla fascia bassa, e vuole fungere da spartiacque per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma allo stesso tempo non sono disposti a rinunciare alle prestazioni garantite da Samsung.

Il dispositivo presenta un ampio display da Infinity-U da 6,7 pollici di diagonale, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (che ricordiamo essere perfettamente espandibile con microSD). Non manca sicuramente la batteria da 5000mAh, utile più che altro per andare ad incrementare non di poco l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, infatti sarà necessario ricaricarlo con minore frequenza.

Samsung Galaxy A05s: occasionissima per risparmiare

E’ indubbio che al giorno d’oggi pensare di poter risparmiare sull’acquisto di uno smartphone sia cosa facilissima, soprattutto approfittando delle numerose offerte che Amazon mette quotidianamente a disposizione dei singoli consumatori. Con il Samsung Galaxy A05s vale lo stesso identico ragionamento, infatti il suo prezzo di listino sarebbe di 179 euro, ma per l’occasione è stato ridotto a soli 154,99 euro, così da poter spendere il 13% in meno del solito. Lo trovate a questo link.

Le sue specifiche tecniche, come in parte vi abbiamo già anticipato, sono decisamente interessanti ed importanti, non manca all’appello il processore Qualcomm Snapdragon 680, un lettore di impronte digitali, così da essere più tranquilli in merito alla sicurezza di accesso al sistema, un comparto fotografico di livello, composto da 3 sensori nella parte posteriore. Più precisamente parliamo di una fotocamera principale da 50 megapixel, per riuscire così a realizzare ottimi scatti, passando per una macro da 2 megapixel, utile soprattutto per le immagini da vicino, finendo con la fotocamera di profondità da 13 megapixel, forse la più inutile del trittico. Anteriormente, al contrario, è stato integrato un sensore da 13 megapixel, così da riuscire a realizzare scatti eccellenti.